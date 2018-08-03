程序卡關 安平遊艇碼頭等動工

2018年08月03日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南安平商港開發案是全台「商港」作遊艇碼頭第一例，總面積9公頃多是目前已招商的最大水陸域遊艇碼頭，業者去年11月與台灣港務公司簽約，9個月來卻卡在程序問題，繳納上千萬元租金卻不敢貿然動工，雙方7月展開協調才初步解決，業者稱可如期完工。

台南安平商港碼頭開發案占地9公頃多，引進亞果遊艇公司投資分3期開發，總金額高達20多億元，雙方去年11月簽約50年，業者每天付5萬元租金給台灣港務公司，今年3月高調宣布動土，預計5年內完工啟用。

此案為台灣商港第一例開發案，台灣港務公司作業相當謹慎，當初由前台南市長賴清德牽線啟動，台南市代理市長李孟諺接棒配合港務局運作，市府並宣布將每個月開專案會報盯緊進度。

雙方簽約9個月來，業者已付出超過千萬元租金，至今仍在紙上談兵階段，業者僅整地，無法順利動工，碼頭工程至今停擺。

據了解，投資20多億的業者在商言商，計畫在遊艇碼頭區興建多棟可讓船舶停靠的VILA船塢，提供民眾購買，約定使用50年再歸還港務局。

此舉讓經辦的台灣港務公司擔心未來會與民眾產生地上權糾紛，在公文審理程序上遲未同意。

眼看9個月過去碼頭仍未動土，台南市政府祕書處7月邀集業者與官員召開協調會議，台灣港務公司了解業者處置方式，進一步釐清雙方權利義務關係，才獲初步共識。

高雄港務局安平商港營運處處長張展榮表示，過去商港從未有此模式的案子，因此每道公文程序都需要謹慎處理。

亞果遊艇公司董事長侯佑霖表示，8月起會先施作包括停車場、會所咖啡廳、遊艇大道、拆除圍籬等跟「環差」無關的工程，預計10月底可完工，雖然碼頭還停留在整地階段，仍有信心5年內如期完工。

(中國時報)