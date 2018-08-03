五月天捐Q版復康巴士 桃園限定

2018年08月03日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

五月天去年在桃園國際棒球場連辦11場演唱會，為感謝市府各局處大力協助，一口氣捐贈5輛復康巴士給桃園，2日首度亮相，車體側身全都繪有黑白版的五月天Q版大頭圖樣，搭配#mayday、五月天敬贈等字樣，一出現就超吸睛，但因五月天低調，並未舉行捐贈儀式，下周一將直接上路服務。

五月天巡迴演唱會去年底唱回台灣，連續3周連唱11場，26.4萬張門票全都秒殺，開起「人生無限公司 桃園分公司」，地主、桃園市長鄭文燦開唱前和五月天見面，特別在臉書發文，感謝五月天捐贈市府5台復康巴士、邀請60個桃園市寄養兒童一同搖滾，讓桃園感受五月天滿滿的熱情與溫暖。

因五月天捐贈的復康巴士是福斯高階規格，5台要價850萬元，內部較寬敞、設備也新穎，不論身障或陪同者都相對舒適，排隊購車加驗車等約半年，2日在市府前點交，5台車一字排開超吸睛，尤其側車身上貼有五月天5名團員的Q版大頭圖樣，精準抓住5人的神韻，一亮相就讓不少五迷期待在路上巧遇，也直讚五月天的暖舉。

據了解，五月天相當低調，本來只有車頂有「五月天敬贈」5個小字，市府建議「再加一點代表性元素」，才增加5人Q版圖畫，成桃園限定的五月天版復康巴士，但堅持婉拒公開儀式。5台復康巴士將於下周一開始投入營運，將以北桃3台、南桃2台深入桃園各處服務，平時分別停放在5個停車場，和其他復康巴士一起。

社會局表示，桃園目前有168台復康巴士，提供身障者預約就醫、就業和就學，目前仍有約10餘台復康巴士瀕臨汰換，希望五月天的善舉能拋磚引玉、鼓勵善心人士捐車，服務更多身障者。

(中國時報)