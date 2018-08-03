城隍夜巡 大二爺尬舞龍鳳獅陣

柳溝國小小朋友在嘉邑城隍廟表演龍鳳獅陣，與大二爺尬陣，俏皮可愛。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市嘉邑城隍廟辦「諸羅城隍夜巡」活動，今年將重演睽違一甲子的大二爺與龍鳳獅陣共舞對尬的熱鬧場面，2日由連續3年掄冠的嘉義縣柳溝國小龍鳳獅陣表演暖身，活潑俏皮，現場喝采連連，市長涂醒哲也體驗弄獅頭的技巧。

嘉邑城隍廟總幹事葛永樂說，早年嘉義城隍爺出巡、遶境的陣頭，由吉祥社以開道武陣「龍鳳金獅陣」在駕前出陣，接著是黑白無常隨駕，但隨著宗教儀典化繁為簡，傳統禮俗逐漸式微，此龍鳳金獅陣已數十年未見。

嘉邑城隍廟振興宗教文化，今年農曆8月1日舉辦城隍爺夜巡活動，將由屢屢獲得全國傳承盃競賽冠軍的中華布家龍鳳獅演出，與城隍爺駕前俗稱「大二爺」的范、謝將軍對尬共舞，再現難得一見的廟會傳統禮俗。

葛永樂說，龍鳳獅陣是清末日治初期雲嘉地區重要的宗教藝陣，沒落式微多年後，經學者專家追溯相關文獻，得以重現。龍鳳獅陣由龍鳳與獅子對陣舞弄的生動技藝，一人舞龍手持金印龍珠，另一人舞鳳振翅，呈現龍飛鳳舞獻祥瑞的姿態，大獅子帶著4隻小獅子象徵「五世齊昌」的太平盛世，熱鬧中蘊含深意。

2日城隍廟請來連續3年榮獲教育部全國民俗體育競賽舞獅錦標賽冠軍的柳溝國小表演龍鳳獅陣，與城隍廟范、謝將軍對尬舞陣，洋溢童真妙趣，也有傳承文化的意義。

(中國時報)

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