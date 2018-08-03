越籍男冒名就醫 仲介欺瞞重罰24萬

2018年08月03日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市大寮區日前出現第2例本土登革熱確定病例，經衛生局深入調查結果，改判越南籍人士罹患登革熱為境外移入。衛生局依傳染病防治法第43條予以開單告發，重罰業者新台幣24萬元。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊對此做指紋辨識身分查核，查清該個案實為7月16日持旅遊簽證自越南入境，因出現發燒等不適症狀，冒用同住的合法居留移工身分就醫。

由於仲介公司所屬翻譯人員在接受衛生單位疫情調查時，多次隱瞞實情且捏造錯誤的資訊，企圖誤導防疫方向，已構成冒用健保身分、規避妨礙衛生單位疫情調查，以及意圖使公務人員登載不實疫情訊息、造成防疫資源浪費等事實，衛生局依傳染病防治法第43條予以開單告發重罰24萬元，其餘相關事證移送高雄地檢署、衛福部健保署及高雄市政府勞工局等主管機關依法查處。

衛生局2日表示，鑒於高雄市本土登革熱疫情可能源自於登革熱境外移入造成之次波感染，衛生局自民國105年7月開始推動「登革熱決戰境外計畫」建構防疫網絡，在高雄小港國際機場發燒篩檢站與檢疫轉介站強化邊境檢疫措施，對於入境發燒疑似個案，第一時間予以快篩、醫療處置及防疫隔離等措施。且針對東南亞入境外籍勞、漁工、船員，107年成功攔阻13例確診個案進入社區，並協助211名入境發燒勞、漁工接受妥善醫療照護，落實弱勢國際移工醫療人權。

(中國時報)