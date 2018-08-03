雲林童軍大露營授旗 吉祥物亮相

縣長李進勇2日授旗雲林縣童軍會理事長、斗南重光國小校長楊松田，並宣布代言吉祥物是象徵藍天、白雲、綠地的「奇檬籽」。（周麗蘭攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

2018全國國中小童軍大露營今年由雲林縣承辦，多達2500名學生報名，刷新大露營參加人數紀錄，今年除了在環球科技大學露營，還將把小童軍們帶出營地，前往斗六、西螺、北港學習各項童軍技能。

雲林縣教育處去年首次承辦全國科展獲得好評，許多全國性教育活動向縣府招手，14日到17日將登場的全國童軍大露營，雲縣府接辦後規畫出規模最大、路線最多、活動最多元3大特色，報名人數已破2500人，創歷史新高。

今年大露營活動內容有農村體驗、科學體驗、童軍技能探索、幼童軍文化采風旅行、大地遊戲等，除重視科普教育的扎根，小童軍還要走出營地到斗六、西螺、北港采風，欣賞雲林的鄉村風貌。

縣長李進勇2日授旗雲林縣童軍會理事長、斗南重光國小校長楊松田，並宣布代言吉祥物是象徵藍天、白雲、綠地的「奇檬籽」。

李進勇表示，希望孩子們學中做、做中學，透過團隊與夥伴合作贏得更多友誼。

楊松田指出，今年在探索的課程融入很多童軍技能，目標之一是在體驗中學習履踐日行一善、人生以服務為目的的諾言。

教育部學前教育署主任祕書王鳳鶯說，服務他人的童軍精神與十二年國教課綱的自發、互動、共好相互呼應，童軍活動就是核心素養的實踐，全球化趨勢中，學生都需要擁有童軍一樣的熱情。

(中國時報)

爭取特定區變更 王惠美、魏明谷… 企管化經營 打造農業新品牌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。