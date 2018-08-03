李科永紀圖書念館 正式啟用

2018年08月03日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

延宕近5年的李科永紀圖書念館2日終於落成啟用，高雄市代理市長許立明出席開館典禮，翻閱立體書象徵破繭新生，他說，這是高雄第一座民間捐贈、政府營運、市民共享的圖書館，透過知識傳遞弭平世代之間的鴻溝。

啟用典禮後，許立明仔細巡視圖書館每個樓層後表示，從規畫、動土至完工，驗證市府團隊對於有價值的建言，會不惜成本做到最好，對於無的放矢的流言也永遠不會退卻。

尤其，興建過程沒有砍掉任何1棵樹，也未影響任何1棵綠樹的成長，也未破壞生態保育，鳳頭蒼鷹會持續翱翔，這座圖書館不僅是都市中的綠寶石，也是高雄市民共享的驕傲資產。

副市長史哲也說，這是高雄第一座民間捐贈政府營運的圖書館，意義重大。興建過程舉辦6場公聽會、15場說明會都寫下國內紀錄。

啟用典禮中，反對興建的民間社團人士到場抗議，質疑違反建築法規等問題，但市府都逐一解釋。

李科永紀念圖書館建築體地下1層、地上3層，基地面積181.76坪，全館藏書7萬餘冊，1樓有館內「生態保育」及「親職教育」兩類特色館藏以及報章刊物；2、3樓以各類藏書陪伴優雅閱讀座位。

地下1樓則打造適合兒童、親子的共讀領域，並蒐羅一般人與特殊兒童可以一起共同使用的40種融合性玩具，另外設置多功能研習室作為辦理閱讀活動的場域，提供豐富的閱讀能量。

(中國時報)