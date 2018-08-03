李科永紀圖書念館 正式啟用

高雄中央公園內文學館旁的李科永圖書館2日開幕，占地181.76坪共4層，館藏7萬多冊書，閱讀空間隨處可見窗外綠樹，呈現與大自然共讀的愉悅感受，高雄代理市長許立明（左）和市總圖館長潘政儀（右）等人參觀館內，遠眺窗外滿目綠意。（王錦河攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

延宕近5年的李科永紀圖書念館2日終於落成啟用，高雄市代理市長許立明出席開館典禮，翻閱立體書象徵破繭新生，他說，這是高雄第一座民間捐贈、政府營運、市民共享的圖書館，透過知識傳遞弭平世代之間的鴻溝。

啟用典禮後，許立明仔細巡視圖書館每個樓層後表示，從規畫、動土至完工，驗證市府團隊對於有價值的建言，會不惜成本做到最好，對於無的放矢的流言也永遠不會退卻。

尤其，興建過程沒有砍掉任何1棵樹，也未影響任何1棵綠樹的成長，也未破壞生態保育，鳳頭蒼鷹會持續翱翔，這座圖書館不僅是都市中的綠寶石，也是高雄市民共享的驕傲資產。

副市長史哲也說，這是高雄第一座民間捐贈政府營運的圖書館，意義重大。興建過程舉辦6場公聽會、15場說明會都寫下國內紀錄。

啟用典禮中，反對興建的民間社團人士到場抗議，質疑違反建築法規等問題，但市府都逐一解釋。

李科永紀念圖書館建築體地下1層、地上3層，基地面積181.76坪，全館藏書7萬餘冊，1樓有館內「生態保育」及「親職教育」兩類特色館藏以及報章刊物；2、3樓以各類藏書陪伴優雅閱讀座位。

地下1樓則打造適合兒童、親子的共讀領域，並蒐羅一般人與特殊兒童可以一起共同使用的40種融合性玩具，另外設置多功能研習室作為辦理閱讀活動的場域，提供豐富的閱讀能量。

(中國時報)

不二拉麵抵土庫 愛心一碗接一碗 捷運人行道與騎樓落差大 易跌倒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。