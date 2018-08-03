興中校舍撥用 家長會批蠻橫

為解決宜蘭興中國中校舍爭議，宜蘭縣政府邀請家長會談，代理縣長陳金德允諾將到興中了解校舍使用現況。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣興中國中校舍撥用引發爭議，上月底家長舉行護校記者會後，宜蘭縣政府1日邀請興中家長會會談，2日興中家長會發布新聞稿批評說，雖然經過1小時多的面談，但「結果還是回到原點」，不過宜蘭縣代理縣長陳金德允諾，會擇期到興中勘查，了解校地使用狀況。

招生不足 埋廢校隱憂

宜蘭縣政府針對興中國中校舍爭議，認為延續興中國中是共識，校園經營必須改變現況，校方無力針對學生逐年減少的現況、提出任何中長期程的規畫與建議，強調如果拒絕改變，校園無法開放及活化，若因學生不足而被迫關閉，才是對興中國中最大的傷害。

但校方與家長會、地方認為，縣府將興中部分空間撥給慈心華德福高中，決策過程粗糙、蠻橫。在上月底舉行護校記者會後，縣府前天邀請家長代表會談，會談後興中家長會2日發布新聞稿，強調縣府作法不可行。

興中家長會指出，代理縣長陳金德邀家長會面談，是「廢校事件」以來頭一次打開溝通之門，大家不惜丟下手邊工作，向縣長說明家長的心聲，可是經過1小時多的面談，縣長仍堅持要把行政大樓撥給慈心華德福學校使用，「結果還是回到原點。」

代理縣長 允到校勘查

家長會強調，行政空間變成普通教室根本不可行，不僅弱化興中行政功能、擠壓學生學習空間與影響受教權，也埋下衝突的種子，校園以後難有寧日。

縣府教育處副處長林麗玲表示，有5位家長到場表達訴求，縣府與家長彼此都釋出善意、溝通，興中沒有廢校、停辦的問題，縣府認為興中有低度使用的餘裕空間，會中有家長邀請縣長過去看看，縣長會擇期到興中了解校舍使用狀況。家長會也說，陳金德承諾會擇期到校勘查，算是唯一的「小收穫」。

(中國時報)

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