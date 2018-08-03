兒少性剝削升溫 家長別輕忽

2018年08月03日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

暑假來臨是兒少遭受性侵害、性剝削高峰期，新北市家庭暴力暨性侵害防治中心統計，6月1日至今接獲通報36案，其中逾半數少女受到「假愛情」或物質利誘被騙至酒店、KTV坐檯陪酒。家防中心主任許芝綺提醒，家長應多關心子女交友，慎防網路中的愛情騙子。

家防中心 獲通報36案

今年警政署青春專案自今年6月1日起跑，家防中心統計，從6月1日至今接獲通報36案，其中逾半數少女到酒店、KTV坐檯陪酒、伴遊，其中亦有少數個案，未成年少女被誘騙拍攝裸照、私密照，受害少女年齡以15歲至18歲居多，陪酒地點遍及全台。

許芝綺表示，未成年者對於愛情充滿憧憬，由於網路、通訊軟體發達，不少偽裝成貼心男的愛情騙子，專門鎖定未成年少女，「我們是男女朋友，如果你愛我，就去賺錢陪酒！」少女上當後，還會專車送往中南部等其他縣市的酒店、KTV陪酒。

網路陷阱多 慎防受害

許芝綺表示，今年7月比去年同期接獲性剝削通報的案件數降低，她解釋，暑假是兒少性侵害、性剝削高峰期，其中兒少被拍攝裸照、私密照案件數降低，主因今年警方青春專案並未列入評比，加上需報請檢察官指揮才列入計分，警方取締較少，但兒少在暑假期間仍存有高度風險。

許芝綺提醒，家長暑假要多關心子女的交友及上網情形；民眾若散布、播送或販賣兒少性交、猥褻行為的圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，只要公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，可依《兒童及少年性剝削防制條例》規定裁處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，萬一收到別人轉寄，千萬不要再轉寄，以免觸法。

(中國時報)