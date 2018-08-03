陳學聖訪李家同 請益助學童

2018年08月03日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

國民黨桃園市長參選人陳學聖2日前往新竹拜會博幼文教基金會董事長李家同，徵詢教育政策意見以外，2人也針對偏鄉弱勢學童的教育權進行意見交流，陳學聖也允諾，未來如果當選市長，一定會幫助更多弱勢家庭孩子，翻轉他們的人生。

博幼文教基金會成立至今已15年，李家同認為，幫助弱勢孩子是件艱辛的挑戰，要透過科學的方法，不斷檢討改進才能做到，博幼基金會秉持不責怪學生，謙虛地檢討自身教學方法上的缺失，發展出一套相當完整的方法，也有相當的成果。

助弱勢 要有科學方法

陳學聖說，自己長期擔任立法院教育文化委員會的召集委員，在孩童教育上的付出也是社會有目共睹，對於拜訪和請益李家同，他認為，對於偏鄉弱勢的孩子，教育確實是能翻轉他們未來的關鍵，幫助一個孩子也等同於讓一個貧困家庭改變人生。

搭橋梁 服務更多家庭

他說，桃園市也有許多原住民、新住民家庭及偏鄉弱勢家庭，除了政府公權力執行協助，更需要社會的一同關心和幫忙，民間能有像博幼文教基金會這樣的單位，肯定能幫助更多家庭及更多孩子，只可惜現在的桃園市政府並沒有這樣共同努力的合作心態，如果將來當選市長，一定會搭起這樣的橋梁，為更多家庭和孩子共同努力。

博幼文教基金會目前有18家課輔導中心，還有外展合作單位，9所合作國中國小，持續追蹤並且輔導弱勢學生，關心的不只是孩子的課業，還有孩子的人生。

(中國時報)