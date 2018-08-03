台74線新增3匝道 2021年通車

2018年08月03日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台74線快速道路太平至霧峰路段，因原未規畫完整上下匝道，車輛必須繞遠路，加上大里、太平等區域人口持續成長，現有匝道不敷使用。台中市政府規畫新增六順橋南入匝道、十九甲地區北出匝道、大里溪南地區新增大里霧峰交流道等，現正配合中央審查，預計2021年底陸續通車。

規畫案配合中央審查

台中市交通局長王義川指出，台74全長約37.8公里，是大台中地區中長程交通重要道路之一，目前太平及東區僅旱溪街1處入口匝道，不敷使用；市府規畫於大里與東區交界的六順橋以南增設1個南下入口匝道，已完成可行性評估，正由公路總局審查中。

市府也爭取在大里19甲地區立善橋側增設1座北上出口匝道，為確認跨河橋梁安全性，交通局依公路總局要求完成水文水理分析報告並提送審查，今年7月通過初審；這2處匝道完工後，可大幅降低大里、太平地區交通尖峰時段壅塞情況。

紓解國3大里段車潮

王義川說，市府同時規畫於大里溪以南地區增設1組南北雙向皆可進出台74大里霧峰匝道，正由公路總局進行綜合規畫及環差作業，預計110年完工通車。大里霧峰匝道完工，透過中山路延伸段上下台74，不須再繞行台3線或平面道路，預估平均可縮短2.8公里繞行距離；可分攤台3線約18％車流量，也能減少目前從國道3號大里交流道進出的車潮。

交通局強調，除台74線快速道路增設匝道計畫外，興建中的國道4號豐原潭子段及即將動工的國道1號銜接台74工程，都是台中急需的交通重大建設。

(中國時報)