國民黨17鄉鎮恐從缺 僅竹崎提名

即使黨無法提供奧援，國民黨提名的縣長參選人吳育仁（中）仍以自己的方式「發現嘉義」，與基層互動。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

月底就要展開嘉義縣五合一選舉參選登記作業，國民黨目前僅竹崎鄉長有提名人選，部分鄉鎮長雖屬泛藍，卻沒人願掛車輪牌上陣，多數鄉鎮極可能直接喊從缺，但畢竟五合一基層選舉是從縣長綁到村里長，如少了鄉鎮長系統的支持與助力，對黨提名的縣長參選人吳育仁選情來說，無疑是雪上加霜。

吳育仁選情受影響

國民黨在本屆鄉鎮市長選舉，僅保住阿里山鄉長一席，今年卻連爭取連任的阿里山鄉長杜力泉都不打算代表國民黨出戰，綜觀全縣，除同樣尋求連任的義竹鄉長顏蔡淑惠和無黨籍的東石鄉長林佳瑩被歸類是泛藍盟友，國民黨目前除竹崎鄉提名吳金輝1人，另有一鄉鎮屬意人選尚在審慎評估外，這間百年老店在嘉縣竟難覓人選，處境岌岌可危。

藍軍難覓人選出戰

還有黨產年代，國民黨各鄉鎮固定有1到2名黨工代跑行程、顧椿腳、打基層，隨人力已縮減到1個議員選區僅留1名黨工，人力十分吃緊，又沒有資金奧援下，連尚在評估要不要接受黨提名的參選人都說，已不會妄想黨贊助經費，但起碼要有熟悉黨務系統的人一起打拚，不然要錢沒錢，要人沒人，掛黨籍又有何用？

國民黨內人士不諱言，沒人馬、沒糧草是國民黨當今現實處境，但是民進黨中央執政不佳，民怨四起，國民黨又有一定的基本盤，這塊招牌仍可用，不論縣長大局結果，如能善用眼前氛圍和參選人的特質，國民黨要在18鄉鎮保住1席，不至於完全沒希望。

(中國時報)

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