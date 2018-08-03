屏東培育社企 改善環境問題

屏東青年學院引進業師授課，盼集結社會企業星星之火，解決社會與環境問題。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

利用商業策略改善人類和環境生存條件的社會企業近年蔚為風潮，屏東青年學院為輔導新創業者在創業路上穩健順遂，特地邀請全球知名會計團隊「KPMG安侯建業」南下授課，透過面對面的企業健檢，讓創業者能持續展現熱情，不被現實給擊敗。

幫助創業者健檢

安侯建業董事總經理黃正忠指出，不同於慈善團體一次性的從民眾手上接獲捐款，社會企業以產品方式進行永續的營業行為，並藉由獲利同時解決社會問題。

但他發現，社會企業創業者通常熱情且理想性高，不過這條路容易產生孤獨感，一旦產品未獲青睞，恐加快退場速度；假設他們是氣球、我們就是針，黃正忠說，利用課堂上協助創業者找到破綻，進而檢討改進，陪伴走過最艱辛的第一哩路，「是這次目的」。

屏東是傳統農業大縣，有良好天然條件，輕易聚焦食安等民生議題，不過公部門對於產地生產、加工與源頭控管並未妥善到位，讓社會企業有很大立足點；黃正忠不諱言，來到屏東就是擔任「搧風」角色，把渴望發光的火苗引燃，集合眾人之力把它變成燎原之火。

社企有極佳機會

屏東縣副縣長吳麗雪坦言，因畜牧業為國境之南帶來龐大產值卻也產生汙染，特地感謝業師願意跨過高屏溪，因為不少人聽聞要到屏東就不來了，期待透過與世界知識接軌的課程，一起為大家生活的這塊土地努力。

(中國時報)

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