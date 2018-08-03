光之鳥翩然飛舞 奇幻優雅

「光之鳥」隨著音樂飛行擺動，搭配變換自如的光影，吸引許多人目光。（葉德正攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

2018年新北市兒童藝術節將在3日登場，本次重頭戲來自法國的《Les Luminｅ’oles光之鳥》2日試飛，「光之鳥」隨著音樂擺動飛行擺動，搭配變換自如光影，吸引不少行人駐足觀賞，直呼「好美」！

新北市兒童藝術節3日開跑，今年除大小怪獸回歸，結合科技與藝術帶來絕美燈光饗宴，請來科技藝術團隊日本teamLab帶來新作《滑梯水果園》、法國絕美燈光裝置《Les Lumine’oles光之鳥》與Compagine des Quidams不具名劇團《FierSa’Cheval夢幻之馬》登台，3大亮點要嗨翻市民廣場。

重頭戲光之鳥，2隻巨大的鳥型裝置，揮舞著優雅的翅膀緩緩隨風飛舞，可變換藍色、紫色、綠色、橙色光引，彷若悠遊的金魚，營造極富詩意的夢幻氛圍。

光之鳥平日會在市民廣場上空放飛，周五到周日則移至廣場北側、靠近縣民大道低空飛行，更能近距離感受光之鳥迷人之處。

光之鳥藝術家Christophe Martine表示，光之鳥起飛時，灑落多彩斑斕的燈光，如同空中優雅芭蕾，搭配奇幻音樂，隨著音樂擺動，他以風和光為元素，創作出具詩意的光之鳥，非常高興這次能來到台灣，徜徉新北市府夜空，希望帶給現場觀眾幸福的魔幻時刻。

(中國時報)

花蓮校長遴選 國風國中最搶手爆… 瑞原鍾兆妍 以色列奪田徑雙金

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。