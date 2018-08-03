瑞原鍾兆妍 以色列奪田徑雙金

2018年08月03日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

第52屆國際少年運動會7月29日至8月3日在以色列耶路撒冷舉行，桃園市代表隊參與田徑、游泳及柔道3項目，與來自27個國家、69個城市1200多位選手同場競技，截至目前為止，代表隊共獲得4金3銀6銅的優異成績。

柔道項目團體賽共有8個城市參賽，以分組循環採積分最高的前2名城市進準決賽，分別為桃園市、新北市、以色列及烏克蘭等4個城市代表隊，準決賽中上演兄弟之戰，由桃市出戰新北市，以3比2氣走新北市，晉級冠軍賽。

冠軍賽對上地主隊以色列，先鋒楊梅國中許民煒纏鬥對手3分鐘，不幸於黃金得分賽中落敗；次鋒會稽國中李芷頤一上場以迅雷不及掩耳方式壓制對方，拿下團體賽第1分；中堅會稽國中李達蘊靠著打死不退的堅持及有力的下盤，奪下第2分；副將楊梅國中余欣苡及主將楊梅國中古毅凡挾著連下兩城的氣勢再拿2分，最終技壓地主隊以色列。

田徑選手鍾兆妍目前就讀瑞原國中，1人即包辦2金，分別是女子400公尺及女子400公尺接力項目，她有一位雙胞胎姊姊，也是一同練習田徑，目前主攻欄架項目，期待這對姊妹花能在田徑場上大放異采。

女子400公尺接力由慈文國中陳郁阡、仁和國中周靖軒、青溪國中曾琬鈞及瑞原國中鍾兆妍所組合，雖然來自不同學校，但靠著絕佳的默契及不容小覷的實力，以49.97秒的成績拿下金牌。

瑞原國中張庭豪於男子組400公尺項目、光明國中李振雄於男子組跳高、龍岡國中范姜俊瑜於男子組100公尺項目、仁和國中周靖軒於女子組100公尺項目及由徐稷庭、張庭豪、李振雄與范姜俊瑜所組合參加的男子組400公尺接力項目，均獲得銅牌。

(中國時報)