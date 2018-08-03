南市議員選戰 國民黨徵召3人

2018年08月03日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

國民黨下屆台南市議員選舉已提名18人，但因多個選區仍有空間，黨中央近日決定徵召黃俊勝、江國銘、李鎮國等3人，分別參選第5、第11、第7等3個選區的市議員選舉，希望增加席次，強化整體問政戰力。

國民黨台南市黨部主委謝龍介2日在市議會舉行記者會，正式介紹3人與市民見面尋求支持，國民黨台南市長參選人高思博、尋求連任的國民黨台南市議員蔡育輝也都出席力挺。

謝龍介表示，此次徵召參選的同志在基層服務經驗紮實，所有市議員參選人都會與市長參選人高思博採聯合競選方式，腳步一致、目標一致，拚市長高票當選、議員全壘打。目前民進黨四分五裂，這是20餘年來國民黨在台南離執政最近的一次，國民黨要重新走入群眾，與大家呼吸同樣的空氣，他有信心年底國民黨會贏回選民的信任。

高思博也說，國民黨是一個負責任的政黨，在各地推出優秀參選人為民服務與群眾打拚，未來他也會盡心盡力為3人輔選，爭取市民認同贏取勝選。

台南市議會應選57席，目前有53席，國民黨占15席。下屆市議員選舉國民黨提名18人，徵召3人，合計21人。

被徵名參選新化、善化、新市、安定、山上等第5選區的62歲黃俊勝，曾任合併前的新化鎮鎮民代表、是現任台南市議員林全忠服務處主任。由於林全忠放棄連任，國民黨考量該選區的選民結構後，認為仍有參選空間，因此徵召黃俊勝，力保國民黨在該選區的席次。

參選歸仁、仁德、關廟、龍崎等第11選區的36歲江國銘，原為無黨籍政治素人，因長期投入社區營造工作，獲徵召披上國民黨戰袍出征。

投入第7選區永康區的53歲李鎮國，已連任4屆永康區復興里長，也是眷村故事咖啡館執行長，國民黨永康區現任議員李坤煌不再參選，國民黨為力保該區席次，除已提名林燕祝外，又徵召李鎮國。

(中國時報)