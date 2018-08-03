輔大生告校長 校方提4點澄清

2018年08月03日 04:10 中國時報 陳俊雄 、吳岳修、許哲瑗、 王己由 ／綜合報導 、吳岳修、許哲瑗、／綜合報導

開幕不到1年的輔大醫院，卻爆出輔大校長江漢聲疑在興建期間圖利、營運後又透過顧問公司輸送不法利益，學生代表2日上午前往地檢署遞狀告發，對此輔大校方提出4點澄清聲明，強調清白。

前輔大學生會長陶漢、前學生議會議長劉勇廷2日上午帶著前稽核室主任靳宗立寄給教育部的通報書，前往新北地檢署告發江漢聲涉及背信、偽造文書。

陶漢指出，參與輔大校務3年多來，校方一直對輔大診所說明不清，直到多年後，學生才發現輔大診所竟是外包廠商；另輔大醫院興建成本從20多億元上升到30多億元，都是江漢聲一手遮天，鉅額花費幾乎拖垮學校財務。

前學生議會議長劉勇廷指出，前稽核室主任靳宗立每個月都提稽核報告，但江漢聲都藉故緩議，壓了10份的稽核報告書，讓董事會對此毫不知情；江也透過顧問公司讓資金不受校方管控，但這些都不應是江漢聲和靳宗立間的「私事」，校方要盡快對外交代。

輔大2日針對外界質疑提出4點澄清聲明，輔大未減收診所租金、附設醫院建造人施優生與江是四等遠親、江非輔仁國際醫務管理顧問公司董事、校長沒有違法兼職等，輔大主任祕書吳文斌更強調，未來還會提供更多事證釐清事實。

雖然輔大強調江漢聲並未擔任「輔仁國際醫務管理顧問公司」董事，但記者登入台灣公司情報網查詢，江漢聲2018年5月間離職，先前確曾擔任該公司董事。

另外，喧騰一時的輔大王姓男學生被控酒後意圖性侵學姊，王不服校方依「輔仁大學學生獎懲辦法」懲處後退學，提起行政訴訟，台北高等行政法院認為校方設置的性平會調查程序有瑕疵，判決撤銷原二次退學處分後，案經輔大上訴，最高行政法院認為原判決沒錯，2日駁回輔大上訴，撤銷第二次退學處分確定，王生免退學，全案定讞。

(中國時報)