嘉市施打四合一疫苗 不便民

嘉義市國小學生家長向議員戴寧（右二）反映，施打四合一疫苗很不便民。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

國小一年級新生入學前須施打四合一疫苗，嘉義市衛生局限定每周3天，到東、西區衛生所施打，但有家長與議員戴寧2日齊發聲，希望市府有更彈性的便民措施，衛生局表示，8月衛生所加開6天夜診，視疫苗進貨情形再研議新措施。

戴寧表示，國小一年級新生於入學前必須完成四合一疫苗、日本腦炎疫苗、MMR等疫苗施打，MMR、日本腦炎疫苗可在合約醫療院所施打，但四合一疫苗衛生局限定只能於周一、三、五上午3小時在東、西區衛生所，造成上班族家長必須請假帶孩子施打，非常不便民。

戴寧表示，經她查詢各縣市的作法，幾乎都可以在合約醫療院所施打，唯有嘉義市限地限時施打四合一疫苗，2015年以前都開放合約院所施打，2015年因疫苗不敷使用，改變作法，但民意期待市府體恤家長，開放合約院所施打疫苗。

邱姓家長說，小孩施打各項疫苗都到固定醫院，但唯有四合一疫苗醫院沒有疫苗，必須請特休假才能帶小孩到衛生所施打，且家長湧入衛生所大排長龍，耗時費力，十分不便，有的家長排到近200號，辦完事再繞回衛生所，難耐再排隊，最後放棄。

衛生局疾管科長黃露葵表示，有2000餘名5至8歲學齡前幼兒是施打對象，該局現有約1400劑四合一疫苗，目前66名小一新生未施打，為調節疫苗數量夠用，也避免家長東奔西跑於各診所，才限定施打的診所及時間，東、西區衛生所8月加開6天夜診，此外，視中央撥補疫苗的情況，2周後公布是否調整現行措施。

(中國時報)

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