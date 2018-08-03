蔣月惠淪迫遷戶 羅騰園限期搬

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中國時報
／屏東報導

為聲援公勇路抵觸戶、咬傷女警的屏東縣議員蔣月惠，一咬成名後，2日晚間位於大洲社區的羅騰園現址，因地主要求限期3個月必須搬離，蔣將現況透過臉書陳述，事後直言是與房東理念不合，也強調「上帝為我關起一扇門、又為我開啟一扇窗。」

此刻被要求搬遷，難免被多做聯想，不少網友留言聲援，並直呼「一定是被弄了，房東不敢再租議員」，也有人建議，找個合法用地永續經營，更鼓勵羅騰園「此地不留人、自有留人處」。

但蔣則強調，整件事與公勇路無關，是前進社區道路拓寬工程與房東意見分歧，傍晚房東來找她談了一下，要她別阻擋這起對社區有利的拓寬案，兩人因此意見不合起了口角，對方說「再住下去恐會惹更多麻煩」，要求他們盡速搬遷。

當初與房東簽約5年，今年已經第7年，「本來就該搬了」，原本對方要求限期1個月清空，最後協調成3個月，「反正目前就是搬定了」。蔣月惠自嘲，現址房子老舊又會漏水，其實早就想搬了，且羅騰園已經搬過5、6次家，已習慣游牧民族生活。

「誰叫我自稱是神，果然被盛名所累」，蔣月惠看得很開，而消息傳出後，有人說要捐地、有人要捐房，更熱心媒介適合地點，她淡淡的說，上帝關了扇窗、同時也為你開了門，就且戰且走，現在只希望能早日找到合適地點，還需安頓10餘人安身立命的空間。

(中國時報)

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