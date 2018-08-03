侯呼籲小英 別蓋深澳電廠

2018年08月03日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜2日參加八里區農會成果展重申，深澳燃煤電廠汙染環境，揚言8月4日要大聲「請教」總統蔡英文：「贊不贊成不蓋深澳電廠？」

侯友宜2日上午抵達八里區農會時，看見現場掛起「反空汙」布條，有感而發問大家「要不要反空汙？反不反對興建燃煤電廠？」現場上百位民眾高舉雙手齊聲大喊：「反空汙，不要燃煤電廠。」

侯直言報載府祕書長陳菊曾開會提出停建深澳電廠，蔡英文8月4日將到新北市替蘇貞昌助選，他當天一定會大聲「請教」蔡總統「贊不贊成不蓋深澳電廠？」傳達新北市4百萬人民心聲。

侯友宜表示，淡江大橋完工後，未來八里輕軌將是八里銜接淡水與台北的交通要道，也是繁榮八里最重要的建設，「八里輕軌一定是我執政後的目標。」

侯友宜對現場農友說，從小在家幫忙務農種稻、種花生，很清楚農民辛苦卻沒賺到錢，被中間代理商層層剝削，應用智慧平台來管理生產端及消費端，配合宅配直銷到消費者手上，減少中間耗損人力與物力，才能讓農民收入增加。

台北港周遭都市計畫已開發完成，產業進駐、產銷合一是重點，讓運輸結合港市，推動樂園標案帶動娛樂事業，順暢經濟脈動，透過產業帶動就業及人口，此外也要將八里漁港轉型為海洋觀光休閒產業，侯友宜允諾「這些都是我未來要做的事。」

(中國時報)