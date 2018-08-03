新兩岸關係密碼：同理心

2018年08月03日 04:10 中國時報 趙春山

「東亞青運」事件餘波盪漾，已使外弛內張的兩岸關係雪上加霜，這不會是兩岸有識之士樂見的局面。雖是「已讀不回」，但我們確信民進黨執政當局對於不久前中共總書記習近平透過「連習會」釋出的訊息應有深切的體會。這次「連習會」的關鍵詞彙就是「和平」兩個字。

兩岸當前的情勢雖然十分嚴峻，但在習近平的談話中還是展現了「和平未到根本絕望時期，絕不放棄和平」的「戰略定力」。眾所周知，今天兩岸面臨的最大挑戰是：如何維持一個有利於雙方進行和平競賽的良好環境。大陸「全國台灣研究會」副會長孫亞夫在日前青島「三台會」中，提出以「較量」取代「僵局」來形容今天兩岸形勢的說法。「較量」應是一場良性的和平競賽，目標是為了「殊途同歸」，而不是造成「分道揚鑣」的結果。

馬英九總統最近常引用《三國演義》開宗明義的一句話說：「天下大勢，分久必合，合久必分」。然而，客觀形勢的變化常常不是個人的主觀意志所能轉移，在中國歷史上，武力似乎是達成國家統一的必要手段，但現代戰爭的型態已今非昔比，武器系統的日新月異使得戰爭必須付出慘痛的代價。因此，如何達成和平統一，將是考驗兩岸中國人智慧的一個重大課題。

殊途同歸就必須做到「求同存異」，這也是兩岸領導人經常提出的概念。不可否認，兩岸分治以來，雙方各自走了一條不同的發展道路，雖取得重大成就，卻也付出極大代價。

大陸實施改革開放政策，解決了中國數千年累積下來的「溫飽」問題，更因此提升了民族的自尊；台灣也因經濟成長形成了龐大的中產階級，為台灣的民主化增加了強大的動力。但無論是「中國模式」或「台灣經驗」，兩岸基本上還是處在一個「摸著石頭過河」的發展階段。兩岸只有在求同存異的精神下從事和平競賽，才能去蕪存菁，才能匯聚成一股推動和平統一的巨大力量。

在和平競賽的過程中，兩岸也同時面臨了來自內外環境的各種挑戰。共同的挑戰是如何擺脫改革者的「宿命論」。在大陸，反腐肅貪是一項巨大的政治工程，曾一度出現「不改革會亡國，改革則會亡黨」的說法，雖然有些言過其實，卻也道出反對改革者的強大力度。台灣的情況亦復如此，無論是馬英九或蔡英文所推動的各項改革，都難以避免遭到保守和激進兩股勢力的反彈，確是動輒得咎。

在外部的挑戰方面，中國的快速崛起，已對既有的霸權形成挑戰，中美正逐步接近所謂的「修昔底德陷阱」。台灣面臨的外部挑戰則是來自於對岸，從蔡政府的角度看，只要被戴上了「理念型台獨」、「去中國化」和「挾洋自重」的帽子，則任何的善意都有可能被誤解，任何的政策調整，都有可能被視為別有用心。兩岸的互信不足，自然會出現毛澤東所說「哪裡有壓迫，哪裡就有反抗」的惡性循環。

總之，處理兩岸關係，應從中華民族的整體利益去思考；處理民共關係，也不能運用處理國共關係的同樣手法。兩岸要「求同存異」，前提其實就是雙方都應具有「同理心」。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)