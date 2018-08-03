美國防授權法 台灣安慰劑

2018年08月03日 04:10 中國時報 李正修

美國參眾兩院近日通過協商版的《2019年國防授權法》，有關支持強化台灣防衛能力及台美軍事交流等條文皆保留，只待川普總統簽署後成為正式法律。外交部隨即向美方表達感謝，認為此法案充分展現美國國會兩院兩黨對台美安全關係的高度重視與支持，並重申將持續與美方溝通，「進一步深化台美安全合作關係，確保台海地區的長期和平穩定。」

該法案與台灣相關的是第1257及1258條。前者要求美國防部應在法案公布1年內，向國會提交台灣整體戰力評估，其中包含擴大台美高階軍事交流與聯合軍事訓練、支持美國對台軍售與其他外國軍備轉移，特別是發展不對稱作戰能力。至於第1258條純為國會意見，將《台灣關係法》及「六項保證」視為美台關係的基石，依據《台灣旅行法》推動美台資深國防官員及軍事將領的交流，並擴大兩國在人道救援及災難救助的合作，且國防部長應考慮支持派遣一艘美國醫療船訪問台灣，作為年度「太平洋夥伴」任務的一部分。

通過的兩院協商版本刪除「美軍參與我國漢光演習」字眼，降低台美軍事互動對兩岸關係衝擊的意圖明顯，避免刺激大陸。儘管如此，這是美國國會繼今年3月通過《台灣旅行法》之後，再度通過的友台法案，對強化兩國軍事互動定有相當助益，在大陸全面封殺台灣國際空間之際，當可給予國人些許安慰。

不過，美中之間的貿易戰方興未艾，加上美國軍方高度質疑中共解放軍意向，兩強將為了鞏固及爭奪東亞主導權而進入「新冷戰」，台灣必然無法擺脫受其影響牽制的宿命，能否成為平衡者或淪為籌碼端賴我政策的選擇。

第一，美國向來支持台海和平穩定，既不支持台獨也反對台海任一方片面改變現狀，並鼓勵台灣與大陸進行對話。因此，美國絕不希望看到蔡政府或大陸採取激烈手段破壞台海現狀，除了繼續對台出售防衛性武器外，亦高度警戒解放軍的動向。

第二，面對當前的兩岸僵局，美國已經不具有過去左右兩岸發展的影響力，美國政府無法對台灣有任何實質幫助，這是蔡政府必須嚴肅看待的現實。

第三，台美之間固然享有共同理念及價值，但國家利益仍是各國政府決策的最高依據。川普政府雖向中國進行貿易戰，但仍在其他方面尋求彼此合作的機會。《國防授權法》雖禁邀中共解放軍參加美國的環太平洋軍演，但仍折衷降低對大陸的嚴苛措施，亦即不願升高與北京的敵意。

蔡政府必須了解，所有的兩岸難題仍需我們自己才能解決，美國絕不會、也無意願當中間人。面對大陸在兩岸及國際對台灣的緊縮，蔡政府只是一面倒地靠攏美國，仍不足以對抗習近平推動「中國夢」的強勢作為，必須反思兩岸僵局對台灣的利弊得失，而不是利用台海爭議來牟取民進黨的黨派私利。最近兩個偏綠機構所做的最新民調均顯示，大多數民眾對兩岸政策不滿，不啻是對蔡總統的當頭棒喝！（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)