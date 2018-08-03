2018年08月03日 04:10 中國時報 黃光國

金門與大陸通水，金門縣政府計畫於8月5日舉行引水儀式。陸委會表示：有中央政府、金門和大陸三方共同舉辦的活動，才叫作「典禮」。這次是金門地方「主體性邀請鄉親共同見證自陸引水」，中央政府的態度是「支持水照通，但不會參加典禮」。

至於大陸方面會有什麼樣的反應，執政黨兩手一拍，把這個燙手山芋丟給地方政府。金門縣政府因此很委屈地表示：「通水是雙方共同進行的行為，就像結婚典禮一樣」、「女方家長總希望明媒正娶，舉行公開儀式，不希望偷偷摸摸地進行」。

當年金廈通水是馬政府跟大陸的約定，政黨再次輪替，就像是男方家長換了人，他跟對方家長鬧憋扭，不僅對以前訂下的「婚約」不認帳，不參加兒子的結婚典禮，還要對方依照「婚約」，把大姑娘送上門。天下豈有如此奇怪的「婆婆」？這是在幫「兒子」的忙？還是故意要整「兒子」？

紀政擔任過全國田徑協會總幹事、祕書長及理事長，前後20幾年，是我國體壇名將。她不可能不知道我國與國際奧會於1981年瑞士洛桑簽訂的協議，雙方約定台灣參加奧運的模式，對名稱、旗幟與歌曲都有明確規定。

蔡政府上台後，紀政受聘為「國策顧問」。她隨即跟20幾個獨派團體發起「東奧正名公投運動」，要求將我國參與奧運的名字由「中華台北」改變成「台灣」。她說「這個運動是由一群日本友人兩年前在東京開始發起連署的」。可是7月24日東亞奧會舉行臨時理事會，完全沒有任何跟蔡政府「有相同理念」的國家出面相挺，會中只有我們自己1票反對，日本棄權，其他7票全部贊成，通過取消2019年台中東亞青年運動會的承辦權。

消息傳回，紀政表示：「我非常生氣！難道生活在台灣的親愛同胞，對於這塊土地擁有的民主自由沒有共識嗎？」很多人覺得奇怪：「東奧正名」跟「這塊土地擁有的民主自由」怎麼會扯上關係？搞了半天，才知道她「非常生氣」的目的，是要責怪中華奧會前國際組長姚元潮向國際奧會「密告」！

東亞奧會在大陸壓力下做出這樣的決定，紀政不敢對東亞奧會做任何批評；姚元潮以自己的專業，警告「東奧正名」可能遭到的後果，卻讓紀政「非常生氣」，並且對他大張撻伐；這難道不是「內鬥內行，外鬥外行」，只會修理自己人嗎？

台中市長林佳龍向東亞奧會提出申復，申復書中強調依「奧林匹克憲章及1981年《洛桑協議》」，台中市政府都有履行義務，「並未違反相關規定」，又裝出「一臉無辜」的樣子，準備「遭受打壓」。

我們想要知道的是：「紀國策顧問」領軍的「東奧正名公投」到底還要不要搞？我們參加東京奧運的「通關密語」，到底是「台灣」還是「中華台北」？

（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)