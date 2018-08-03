臉書失血 社群媒體應放棄掠奪

2018年08月03日 04:10 中國時報 主筆室

社群媒體大興約10年，在全球攻城掠地，極為風光，不但帶動了庶民經濟與民粹政治的風潮，其掠奪式的經營手法更侵蝕了全球媒體的廣告與發行營收，讓大眾媒體吃盡苦頭，現在終於開始面臨嚴峻的挑戰。「臉書」上周坦承成本劇增，營收增長率與用戶成長將低於預期，26日股價隨即重摔2成，市值失血1200億美元，創下美股上市公司單日蒸發金額最高紀錄。次日，另一個社群媒體「推特」步入後塵，公布月活躍用戶數量減少300萬人，股價也暴跌2成。

臉書與推特的營收與用戶成長走低，主因在網路隱私監管的覺醒。歐美國家開始修正法規，《歐盟通用資料保護規則》（GDPR）已於5月生效，課責社群媒體與網路平台加強監管假新聞、假帳號與仇恨言論，經營高層被迫配合強化管理，管理成本因而大幅提高。

從前年下半年開始，臉書就陷入批評聲浪的漩渦，社會監督呼聲高漲。最初的原因是由於用戶利用其平台直播殺人、自殺和強暴過程。去年美國一名殺人犯在臉書播出犯行影片，臉書在獲得舉報之後竟然費時23分鐘才完成刪除，此時影片已經瘋傳網路2小時，造成極惡劣的影響，美國法律卻無從追究責任。在輿論壓力下，臉書去年增僱至少3000人來執行及時篩除暴力內容，以平息眾怒。

今年臉書的社會角色和營運模式倫理再起爭議，3月爆發英國數據分析公司「劍橋分析」濫用8700萬臉書用戶個資的醜聞，在此同時，俄國被指控散播假新聞曾試圖影響2016年美國總統大選，外界普遍警覺，必須開始嚴密檢視社群媒體的隱私和假帳號問題。臉書執行長祖克柏不得不在美國國會聽證會上表示，對社群媒體訂出規範，事屬無可避免。自此，臉書連續增加資本投入加強管理，力圖維護資訊安全，這些支出侵蝕了獲利能力，財務的負面影響導致股價重挫。

推特的月活躍用戶達3.3億，自從去年10月在美國國會壓力下揭露俄羅斯利用假帳號企圖影響美國大選後，推特開始進行整頓，據稱最近每周都偵測到超過1000萬個可疑帳號，正對所有帳號進行安全檢查。據指出，最近它還收購了安全公司來解決垃圾信息、信息濫用和詐騙問題。

從這一系列臉書和推特的行動，可以看到矽谷開始亡羊補牢，盡一切努力回應批評，並依循歐洲嚴格的數據隱私新法，目的顯然是打假、打濫用，以提升平台的可信度、改善公眾對話的健康度，並加強安全管理。這些努力不但立刻造成財務結構惡化，引發股價下挫；中長期而言，虎視眈眈的區塊鏈技術正意圖顛覆社群媒體，其面對的挑戰絕不僅只來自內部。

社群媒體自創始之初便存有掠奪者的本性，將人視為產品，以提供免費平台為誘餌，把用戶的個人資料及在網站上所創造的內容與形成的數據據為己有，向廣告商販售取利，再透過資本市場運作迅速形成規模，造就暴富，但這種掠奪經濟模式似乎開始退場。個資是重大隱私，相對於臉書，蘋果電腦採取截然不同的態度，主張隱私屬於基本人權，拒絕將用戶視同商品，販售取利，它提供了更符合人性尊嚴的另一種可能，也更受到市場的認同。而臉書等社群媒體平台為超級中央主控式，能夠成為數據信息的中介者和販售人，因而導致用戶產生信任問題。至於區塊鏈技術是去中心化網絡，無中介平台，提供分散式解決方案，數位紀錄不得竄改，本質上可以促進社群信任，更符合人性。

區塊鏈技術的特徵還包括加強個資與隱私保護、提供支付辦法回報內容創造者，並且可以有效處理身分辨識和建立群眾確認內容等種種方式打擊假帳號和假新聞。祖克柏今年年初宣布將深入研究加密貨幣和加密技術等中心化逆流，今年5月並注入最高端人才，展開區塊鏈人事部署。

社群媒體的技術和管理從2018年開始轉向，經此興革，其遊戲規則必將改觀。區塊鏈和社群媒體的結合成功與否尚待觀察，但從人類自由的角度來說，中央主控式導致貧富差距拉大，去中心化或許有助財富平均，令人更期待。

(中國時報)