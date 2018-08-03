選前放利多 真的好事多？

2018年08月03日 04:10 中國時報 胡幼偉

選舉季節，利多特多？行政院這兩三天內接連公布了幼托補助、就學貸款延期還本政策，內政部也放出青年購屋，自備款1成的構想，更有消息指出，賴揆支持調漲基本工資。雖然相關部門強調，這些利多政策跟選舉無關，但明眼人一看就懂，為何平常老百姓常感覺屋漏偏逢連夜雨，一到快投票了，就會變成喜上加喜好事多！

這種政策拉票，首先凸顯的問題是：到底還有什麼利多政策，政府平常不拿出來，非要到選舉期間才公布？如果這個政府其實還知道要怎樣讓民眾過得快樂一點，那表示他們口袋裡或頭腦中，一定還有數不盡的利多政策。可不可以一年到頭不中斷，選完後也不要停，繼續推出各種利多政策？畢竟，談到利多，民眾要的，沒有最多，只有更多！所以，政府要小心，千萬不要選前突然開竅，選後又呆滯了。

選前好事多的另一個問題是：這些放煙火式的政策，真的都經過深思熟慮、也都已備好配套措施了嗎？就拿幼托補助來說，政策一公布，馬上天下大亂。各縣市竟然可以和中央口徑不一致，中央也無所謂。私托保母或機構到底要不要準公共化、家長和保母怎麼簽約，一大堆問題蜂擁而至，政府似乎也不在乎，才隔一天，已經在談其他新政策。這種「利多新聞已出來，宣傳效果已達標」的政策出台方式，實在令人害怕。

青年購屋自備款1成的政策構想也是一大奇案。才推出1天，看風向不對，內政部長就改口。那這到底是不是深思熟慮過的政策？如果是，為什麼不敢為政策辯護？如果不是，難道真正目的也只是配合放一下利多煙火，事情過去就算了？

至於基本工資問題，其實影響頗大。台灣的經濟問題牽一髮動全身。調漲基本工資對勞工當然是利多，但增加企業經營成本，工商界反彈訴苦。於是調或不調，怎麼調？就算勞動部基本工資審議委員會做成決議，案子送到行政院後，負責任的閣揆一定會再三斟酌才做最後決定，更不會讓如此需要深思熟慮的要事，成為另一枚政治煙火。但行政院發言人也不否認，政院確曾表達，希望基本工資審議委員會通過調高時薪和月薪的決定。這種「好人我先做」的表態，誰能相信沒有選舉考量？

政府當然應該為民謀福利。然而，天下沒有白吃的午餐。社會上某些民眾享受利多政策的好處，就意謂著另一些民眾的潛在利多可能要被壓抑或緩辦。因此，負責任的政府絕對不會草率倉促地以利多政策來換取選票，而是會綜合審慎考量資源以某種方式分配後的利弊得失，並且準備好相關配套措施後，才公布政策。像現在執政黨這樣好事突然多的政策出台方式，除了反映對選情的心急，實在看不出有什麼施政的誠意。

（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)