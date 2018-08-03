五鬼搬運 台杉複製三大弊案

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中國時報
劉心月

國民黨立委踢爆由國發基金出資40%的「台杉投資管理顧問公司」，透過募集創投基金，從泛公股行庫及政府轉投資部門搬走合計105億元的錢，號稱要投資「5+2產業」，卻涉及弊端，包括民進黨刻意修改《銀行法》，大幅放寬銀行轉投資創投比例，讓台杉可大舉向公營行庫募資；其次是台杉缺乏合理的監管機制。

就台杉所遭到的指控，令人聯想到另外的3個事件。其一是軍火商鐽震案；第二是農業金庫奉命配合做新南向放款政策；其三就是連續數月風波不斷的北農吳音寧事件。　　　　發生在2008年政黨輪替前的鐽震案，在民進黨政府高層操作下，由國防部以國防工業基金出資入股鐽震，再讓公營事業包括中鋼和中華電信的子公司等一起加入，然後動用國防工業基金，金額在20億元以上。幸而國防部最後沒有配合撥款，鐽震公司解散，籌謀此案的特定政黨及政治人物才未能遂願。

之前在立委爆料全國農業金庫將投入新南向ODA（政府開發協助計畫）後，引發農漁民惶恐，因為農業金庫裡的錢是他們的存款。由於外界質疑聲浪大，農委會發新聞稿澄清絕無此事。

不過，蔡英文總統在「第25屆亞洲台灣商會聯合總會」開幕典禮致詞時表示，擁有7000億資金的全國農業金庫，將作為台商配合新南向政策發展農業的後盾。農委會農業金融局也表明，《國際金融業務條例》修法，放寬農業金庫可承作OBU（境外金融中心）業務，是為了配合新南向政策。眼見自己辛辛苦苦積攢的血汗錢，有可能會被蔡政府丟向執行成效不佳的新南向，農民、漁民能接受嗎？

同理，台杉公司號稱募集民間資金，但實際上出錢的包括台銀及泛公股銀行，這些錢也是來自納稅人，投入項目紛雜、前景不明的「5+2產業」，你放心嗎？

為了讓銀行可以投入更多錢到創投，金管會主導修《銀行法》，將銀行轉投資創投的比例從原本的5%大幅提高到100%；創投的投資風險高，一下子增加為20倍，是誰讓泛公股銀行可以如此大膽？更何況這跟前述修法放寬農業金庫可承作OBU業務如出一轍。

北農總經理吳音寧以台北市政府出資未達股權的一半為由，拒絕出席台北市議會備詢。「而保持政府出資不過半」，也是台杉避開受立法院監督的法寶。問題是，北農如果真是一家單純的民營企業，吳音寧是憑哪點可以被董事會聘任為總經理？有臉接受政治任命，就不要強辯北農是民營公司。

同理，基金7成以上的錢來自公股銀行，台杉就別想逃過監督。誰護航誰有鬼。

（作者為作家）

(中國時報)

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