三太子陪習大大逛非洲

2018年08月03日 04:10 中國時報 白德華

大陸國家主席習近平7月19日至27日訪非洲4國，包括前往南非出席金磚國家領導人第十次峰會。有趣的是，當央視採訪南非藝文部長姆特特瓦時，台灣廟會文化代表的「三太子」竟出現在中非交流項目上。這讓人驚覺，原來兩岸關係冰凍、大陸「走自己的路」後，兩岸「文化統合」已先行一步。這同時也代表大陸進行政經融合戰略之際，多方位統合路徑也已展開。

蔡政府上台逾兩年，民進黨不承認「九二共識」，的確讓大陸心灰意冷之餘，只能走自己的路。事實上，大陸透過不少管道表達，大陸不想急統，統一需要水到渠成；習大大也多次說過，和平統一最重要是兩岸心靈契合。無奈民進黨堅持「走自己的路」，兩岸只好兄弟登山各自努力，看誰走得更高更遠。

但兩岸量體規模不成比例，如何比拚？因此當民進黨不認「九二共識」後，大陸唯一能做的，就是在全球大戰略體系下，遂行對台方針的獨斷獨行。於是有了台灣連丟4邦交國、無法參與WHA、M503航線啟動、全球航空公司「去台灣化」、國際企業官網「一中」更名，乃至最近因「東奧正名」公投被取消的東亞青運主辦權等事件連串發生。

問題就在，台灣能走自己的路嗎？《路透》近日曾對太平洋11個島國外債做統計，發現近10年大陸放貸從零增長到13億美元；其中，大陸放貸占東加外債比率逾6成，占萬那杜5成；前不久將我辦事處更名的巴布亞紐幾內亞，貸款近6億美元，占該國外債4分之1。11個島國就有6個與台有邦交，但大陸貸款後國企便長驅直入，就像當年的巴拿馬。說不好聽點，一旦哪國財政出狀況，左右或影響島國的力量是誰還不清楚嗎？台灣能有多大影響力？

大陸已是全球坐二望一的經濟體，「一帶一路」儘管有人唱衰，但財大氣粗是王道，企業、國家趨之若騖是經濟規律使然。習大大這次訪問非洲小國塞內加爾，無非就是想在大西洋東岸的非洲建港口，將「一帶一路」輸往歐美。再看菲律賓，總統杜特蒂推動「大建特建」計畫，4年內35個大建設，需資1600億美元，大陸初期已承諾無償幫建「馬尼拉大橋」。日前傳出台灣想幫帛琉拚觀光，業者笑稱這是泥菩薩過江還擺闊，民進黨政府如此小打小鬧能成事嗎？

三太子哪叱原是中國古典傳說，但大陸信仰體系經文革破壞，神祇卻在台灣復興且成為民間主要奉祀。同屬一中，習偕三太子逛非洲，兩岸在國際共同發揚光大文化資產，台灣自是與有榮焉。若一邊一國，則不只神祇，台灣引以為傲的文化瑰寶恐早晚都將變「中國製造」。而去除了文化資產，台灣就什麼都不是了。

(中國時報)