台灣文創闖國際 政府推一把

2018年08月03日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

大陸、南韓的文化創意產業近年呈井噴發展，前者一年總產值約4兆人民幣，後者據「文化產業振興院」2017年統計，產值約新台幣3.30兆元。台灣文化部主辦「文化創意產業國際拓展計畫」（Fresh Taiwan）已7年，業者於2日的年度啟動記者會上指出，設計產業其實尤需政策的支持及扶持明星品牌，不宜齊頭式補助，文化部次長丁曉菁回應：「所以我們現在努力爭取文策院！」

多出國尋找露臉機會

以Fresh Taiwan台灣館形象，輔導帶領台灣品牌出國參展已7年，今年Fresh Taiwan更通過審查成為台灣設計品牌象徵，丁曉菁指出，台灣的品牌確實仍待打開國際能見度，另一方面也是希望「透過文化能量和不同的國家交朋友」。以今年2月台灣業者參與法蘭克福春季消費品展而言，預估產值上看新台幣4800萬元，較去年成長13.6%。

品牌成立4年，多次跟隨Fresh Taiwan計畫出國參展的蛋造設計業務經理林容君則直言，台灣的設計品牌相較之下仍很青澀，需要政策上對人才、資金輔助以及對局勢的有效評估，而設計這類創意密集產業要爭取國際話語權，「不需要齊頭式人人有獎的補助，更需要的是加強重點培養」，她指出一個新創品牌要在重點展裡被看見，「很有可能要去上8次10次」。

Fresh Taiwan、故宮合作

台灣業者過去多感慨韓國在政策上有魄力扶持大的、重點品牌，不似台灣「雨露均霑」的結果是無法使人才、品牌能量得到累積，林容君以荷蘭Droog創辦人芮梅可等「明星」為例，認為設計產業需要國家力量打造出明星，作為標竿和範例進而帶動產業。丁曉菁也強調「資源要集中，要有專業的平台，其實業者談的也是文化部努力要達到的方向。」，期促進資源整合、跨域合作與資金投入以協助業者。

看準博物館商機，Fresh Taiwan今年首次與國立故宮博物院合作，台北故宮副院長李靜慧強調，過去故宮的「品牌授權」模式門檻甚高，要求營業額、資本額相對高，且要全球布點的品牌，但「文化創意或設計能力其實也是資本」，此次以專案方式歡迎小資金的品牌亦能參與徵選品牌授權。此外，Fresh Taiwan8月赴紐約展，也將特別安排參訪紐約大都會博物館、紐約現代藝術博物館等，期打入美國博物館等文化機構通路。

(中國時報)