追憶施蘭芳 用音樂延續大愛

服裝設計師洪麗芬（左起）、小提琴家吉爾曼‧普雷斯與鋼琴家李芳宜，同為施蘭芳紀念音樂會投注心力。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導

台灣知名服裝設計師洪麗芬與信鴿法國書店創辦人施蘭芳（Francoise Zylbergerg）相守多年，相互支持，8年前施蘭芳病逝，洪麗芬延續理念，繼續經營信鴿法國書店，8月5日將舉行紀念音樂會。

這場名為「憶往琴深—施蘭芳老師紀念音樂會」，將由台灣旅法鋼琴家李芳宜與法籍夫婿吉爾曼．普雷斯所組成的二重奏擔任演出。李芳宜表示，「我雖然沒有見過施蘭芳老師，但是台法文化界太多人會談論到她的熱情，她的分享，這也讓我們感覺非常熟悉。」

洪麗芬說，這場音樂會，最重要的是延續施蘭芳「認真、執著、創意、正直」的精神，「她熱愛生活，熱愛分享，她把台灣的好廣為傳遞，讓法國知道。我知道她已經去世，但她始終無所不在，我在她的愛裡繼續要活得開心，努力前進。」

音樂會上，李芳宜特別挑選了法國女性作曲家莉莉．布郎杰（Lili Boulanger）的《夜曲》做為音樂會的第一首樂曲，「莉莉．布朗杰是20世紀初法國音樂曇花一現的燦爛，只活了24歲。因為從小身體不好，1912年才進入巴黎音樂院就讀，隔年就成為法國首位贏得羅馬大獎的女性作曲家，但因健康惡化，1918年驟逝。」

李芳宜說，莉莉．布郎杰作品結構完整，優美動聽，充滿詩意，希望藉此鼓勵女性自覺，向所有在自己崗位上認真專業的女性致敬。其他曲目還包括德布西《比緩板更慢》、拉威爾《給小提琴及鋼琴的奏鳴曲》的〈第二樂章〉、蕭泰然的《夢幻的恆春小調》與《望春風》以及法朗克《給鋼琴及小提琴的奏鳴曲》等。

(中國時報)

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