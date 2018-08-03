台大遴委會發聲明 籲教部速聘管

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中國時報
／台北報導

台大校長遴選爭議迄今未獲解決，台大校長遴選委員會昨（2）日透過台大校方發表聲明，肯定教育部長葉俊榮有意解決僵局的誠意，仍強調本次校長遴選並無明顯瑕疵，且適法有據，台大校長當選人管中閔獲選資格並無疑義；葉俊榮則肯定台大遴委會對校長聘任案釋出善意，也強調願意溝通的立場不變。

台大校長遴選委員會表示，基於對新教長的尊重，遴委會依教育部107年5月4日函，再次確認校長遴選過程，皆依相關法令進行，無明顯重大瑕疵，適法有據。

遴選委員會指出，該會於1月5日選出管中閔為台大新任校長，之後受教育部要求，再次於1月31日召開會議。此次會議中，所有委員已明確知悉，管兼任台灣大哥大獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員，亦查明校內審查程序時間點與公文。

至於教育部認為遴選過程有重大資訊揭露未盡完整，台大校長遴選委員會認為，實屬法令制度未明確規範所致，校長遴選已依法完成，且3月24日及5月12日兩次召開的校務會議決議，皆為維持決議，因而遴委會再次籲請教育部盡速依法聘任管教授為台大新任校長。

葉俊榮昨日則在一場活動會後表示，在他拜訪、溝通台大相關成員之後，台大遴委會就試圖要去開會，這是相當好的。他說，依照遴委會的聲明，應會透過台大行文給教育部，待收到公文，教育部內部會再詳細討論。

台大遴選委員會發言人袁孝維說，近期傳出台大前校長陳維昭擬開會，的確是回應葉部長的「有溫度的溝通」，且有意盡快解決爭議的誠意，最後因適逢暑假期間，遴選委員難找共同時間開會，才會決定以書面的方式發聲明書。

(中國時報)

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