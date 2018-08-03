校長沒選上…政大傳院院長閃辭

2018年08月03日 04:10 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

政大傳播學院教授林元輝上（7）月22日參選校長落選，昨（2）日發電子郵件給傳播學院同仁，表示他已經上簽呈辭去院長職務；不過他公開抱怨校方辭呈尚未批准，今日薪水單已無主管加給，「學校就這個效率快」，目前傳播學院沒有院長、也沒有代理院長，全院公文發不出去。

政大回應，林元輝教授辭去院長職務的公文目前都按照正常程序進行，沒有耽誤。

此次政大校長遴選共有政大副教授張昌吉、政大前法學院長郭明政、政大資訊科學系教授李蔡彥、政大社會科學院長江明修、政大傳播學院院長林元輝、政大經濟系教授莊奕琦，成功大學副校長林從一7人角逐，其中李蔡彥、林元輝、郭明政3人進入第二輪，結果郭明政當選校長。

林元輝2日發給政大傳播學院同仁電子郵件內容如下：「各位同仁：我已上簽辭院長，好休一年sabbatical（大學學者的有薪休假）。校長頻於出境，還未批，遑論選派代理院長，今天林某薪水單已無主管加給，學校就這個效率快。我已非院長，但無代理院長，全院公文馬上出不去，要當義工幫看守核發都困難。現在是在跟人事室奮鬥爭取當義工中……八月內公文速度會慢，請惠鑒。」

一名政大傳院教授表示，確實有看到這封郵件，但林元輝的說明僅止於信件，並非正式公文，辭職尚未生效，後續相關作業，還有待觀望。

另一名政大傳播學院教授指出，因為林元輝今年滿64歲，休假一年回來正好可以退休。林元輝曾提出休一年長假，後來因為在最後一刻獲得推薦成為校長候選人，因此休長假的事情，就暫時按下不表。

這位教授表示，林元輝是7月22日落選之後口頭和校長提休假，之後校長就出國了，林才提出書面申請，「政大是有制度的，校長出國也有代理人，不會影響到校務。」

記者嘗試聯繫林元輝，林元輝關機，手機直接轉到語音信箱，截稿前未能取得本人回應。

(中國時報)