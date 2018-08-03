郭雪芙促年輕人多陪長輩

2018年08月03日 04:10 中國時報 尤嬿妮 專訪

郭雪芙（右起）曾和表哥上節目，笑看姊妹小時候的洗澡照。（資料照片）

第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

黃小琥、陳曉東、梁文音、郭雪芙、許書豪、noovy響應「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」提倡的孝順理念，共同獻聲演繹第一屆得獎作品〈夢裡知多少〉，由阿沁擔任製作人，6組歌手用溫暖動人的歌聲唱出對父母的愛與感謝，更分享了他們與父母之間的感動故事。

郭雪芙日前錄製〈夢裡知多少〉，其中歌詞「多想你永遠不會老」令她特別有感覺、想落淚，她從小歷經生母過世、由乾媽照顧長大，想起70歲乾媽，她說：「乾爸、乾媽身體很健康、叫我們不用擔心，但我還是很擔心不會開車的兩位老人家，經常騎機車出門，怕天雨路滑危險，常叮嚀他們要小心、慢慢騎！」

有空就陪伴兩老

郭雪芙年僅約9歲的時候，親生母親就過世，母親將她及妹妹交託給親姊姊撫養，想起小時候調皮趣事，郭雪芙說：「小時候太皮了，印象中乾媽總是追著我們打，我跟妹妹繞著客廳的桌子跑圈圈給她追，長大後才發現其實不論乾媽怎麼念，都是為我們好。」

她視乾爸、乾媽為親生父母，一有空就會跟妹妹回福隆老家，陪伴兩位老人家，乾媽必定準備一整桌豐盛料理，尤其是郭雪芙最喜歡吃的「乾媽牌」海膽蛋料理，兩老總是擔心她們兩姊妹在台北打拚沒顧好自己的身體，她笑說：「乾媽總是在電話裡問我有沒有吃飯、什麼時候要回福隆，每次回去都叫我吃多點，我吃到都快吐了，太多東西了！」

她和妹妹非常孝順，每月必定抽幾天時間陪兩老，「就算只是一起吃飯也好，我乾媽也很愛打撲克牌、撿紅點，所以如果回去，我們跟乾媽自己的孩子都會陪她玩，或許我們沒有很喜歡玩，但就是想陪陪她。」她和妹妹每年過年都回福隆團聚，她說：「每一次回去看乾媽，都覺得在她身邊就會有安心、平穩的感覺，可以讓我遠離負面思緒、不開心的事。」

擔心看報導操心

身為藝人難免有負面新聞，郭雪芙最擔心乾媽看到報導會操心，「我很怕她亂想、嚇到，只能跟她說新聞都亂講，不能看、不知道在寫什麼。」而她也從乾媽身上學到，人跟人之間不論再怎麼吵架一定都要和好。

她的乾爸、乾媽照顧她們姊妹倆近20年，親情歡聚之珍貴，令她特別有感，認為年輕人應該多珍惜現在所擁有的時光，多花點時間陪伴家裡長輩，「孝順是多陪老人家做他們喜歡做的事、但不要強迫他們，像我乾媽不喜歡出遠門，覺得坐車就頭暈，我邀她來台北無數次，講了1、2年她都沒來過，老人家不習慣出門，那換我跟妹妹常回去就好。」〈夢裡知多少〉今（3日）晚7點55分在中天娛樂台、8點55分在中天綜合台首播。

(中國時報)