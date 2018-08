巴布狄倫登台一路低調

2018年08月03日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

巴布狄倫(右)自彈自唱開場,舞台不走華麗路線只有簡單燈光。

暌違7年,美國「搖滾民謠詩人」巴布狄倫(Bob Dylan)2日晚間7點48分在台北國際會議中心開唱。他維持一路以來的低調風格,沒有華麗舞台與炫麗燈光,也沒架設大型投影幕,只帶5名樂手登台奏唱。

7777歲巴布狄倫一身黑褲黑西裝,少了必備的紳士帽,以鋼琴伴奏開場,部分歌曲佐以口琴間奏,特有的吟唱式呢喃唱腔,展現老將唱功。而招牌歌〈Thunder On The Mountain〉、〈Make You Feel My Love〉將歌迷帶入時光隧道,連唱約1個半小時沒停歇,也沒與台下歌迷問好互動。

伍佰張清芳朝聖

這就是巴布狄倫的風格,出道近60年低調重隱私,巡迴演出為避免行程曝光自訂飯店機票,這次來台4天悄悄搭乘私人飛機,下榻飯店保密到家。他的演唱會向來不開放媒體採訪,也沒有既定曲目,每場演出都是即興安排,曲目捉摸不定,為的是給觀眾帶來獨特驚喜。

不變的是巴布狄倫幾乎都以招牌金曲〈Blowing in the Wind〉作為安可曲,前奏一下全場驚呼,陶醉在親耳聆聽這首反戰聖歌的喜悅。最後他和5名樂手向台下致意,一語未發步下舞台。

此次演唱會吸引伍佰、張清芳近2400名觀眾到場,票房逾千萬,他下一站將前往香港繼續開唱。

