黃小琥初見鄭怡「就是短」

2018年08月03日 04:11 中國時報 尤嬿妮 專訪

黃小琥（右二）與鄭怡（左）年輕時曾一起到墾丁玩水。

黃小琥將於10日在Legacy台北開唱，與她有29年深厚交情的鄭怡也將於9月舉辦個唱，黃小琥開心說：「這真是太難得，是鄭怡首次點頭，第一次完成個人首場演唱會！」不擔心好友鄭怡獨撐2小時演出考驗體力，黃小琥說：「她還很能唱，也應該出來了，對我們來說沒有『老』這個字，薑是老的辣！」而鄭怡也以此次演唱會，宣告相隔15年回歸歌壇。

兩人於「可登」唱片公司時期成為好友，當年鄭怡演藝事業如日中天，黃小琥簽進公司後，鄭怡發現兩人個性相仿、講話都很直白，因此特別關心師妹，成為無話不說的閨蜜。

祕密打包回「加」

回想兩人初次見面，黃小琥比手畫腳形容當時鄭怡的口氣及表情，黃開玩笑說：「鄭姊常雙手抱胸前，很有氣勢坐在會議室裡，但一眼看過去，只有一個字形容她…就是『短』！」笑稱身材嬌小的鄭怡手短、腳短，「但講起話霸氣十足」。

而鄭怡的老公是黃小琥頭號粉絲，鄭怡移居加拿大前，常被老公拉著到EZ5欣賞黃小琥演出，鄭的老公總說：「黃小琥比妳還會唱，是我心目中NO.1！」讓鄭怡哭笑不得；而個性豪爽的黃小琥，也常騎著摩托車去接鄭怡，姊妹倆一起到晴光市場吃甜不辣、蚵仔麵線，直到鄭怡遠嫁加拿大。

身為好姊妹，鄭怡坦言早期很心疼黃小琥總是眉頭深鎖，直到與現在的經紀人牟鐘恩合作，再創事業高峰，才逐漸拋開憂愁；黃小琥坦言自己不會主動找人傾吐心事，都是鄭怡逼著她、花一番工夫才打開自己的心房：「鄭姊都會單刀直入問我，還說有什麼祕密，她都帶回加拿大。」

鄭怡開嗓獲尪支持

看到當年時運不濟的師妹如今唱出一片天，鄭怡說：「替小琥開心，好的聲音就該被聽到，而且是被所有華人聽到，是非常可喜可賀的事！」鄭怡在演藝事業高峰時急流勇退，專心照顧家庭及兩個兒子，如今相隔15年加入黃小琥所屬的經紀公司星光娛樂，鄭怡說：「當年結婚、生子都是我自己選的，後來搬到加拿大陪孩子、做生意，我從沒後悔過、也不覺得可惜，反倒樂在其中。」

鄭怡的22歲雙胞胎兒子目前定居加拿大，小兒子教音樂、大兒子攻讀大學，她和老公今年回台定居，老公也支持她再當歌手，鄭怡開心說：「因為孩子長大了、可以放心了，回來台灣兒子也替我開心。」

黃小琥「Cause I Don't Care」演唱會10、18日在Legacy台北、台中開唱，而鄭怡「鄭怡 來的正是時候」演唱會將於9月8、9日分別於Legacy台北、台中舉辦。

(中國時報)