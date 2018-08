2018年08月03日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

潘瑋柏於6日38歲生日前夕推出新歌〈Moonlight〉,他首度與袁婭維合作,更一次推出中、英文版本。這首歌是他年初赴洛杉磯時完成的作品,當時他因免疫神經失調、血壓忽高忽低,健康狀態亮紅燈處,每錄一遍Demo就可能頭昏腦脹無法久站,最後仍硬撐著病體錄完,而由他填寫的歌詞充滿正向思維,象徵不輕易被打倒的強大能量。

回想咬牙錄完這首歌,潘瑋柏形容當時心情:「如果這是我的最後一首歌,我一定要把它完成!Do it one more time!」對於生日將至,他說:「往年我都不會特別過生日,不過今年特別想把這首歌送給大家!」透露每年生日都像另一種形式的重生,「這一天會讓我回顧一年來發生的所有事,希望聽著這首歌的大家以正向、不服輸的態度過每一天。」

享受辛苦創作過程

歌曲創作靈感,源自潘瑋柏開車前往工作途中,望向天空、發現天色漸暗,在夕陽中看見一道淺淺的月亮,想到自己此時才正要開始工作,尤其創作時幾乎日夜顛倒、24小時不眠不休,過程雖辛苦,卻是他感到最快樂的時刻。

