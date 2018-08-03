金寶三 自招夫妻分房10年

金寶三（右）不工作時便全力陪伴女兒。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪

金寶三與老婆結婚15年，他在接受專訪時竟自爆與老婆已分房睡10年，老婆甚至忍不住對他說：「不如簽一簽算了！」原來就讀小五的女兒，從出生開始就睡在他身旁，前幾年夫妻想讓女兒一人睡，但女兒怕黑，他擔心女兒睡不好，乾脆跑到女兒房間陪睡，一睡竟睡了10年，發揮父愛本性。

金寶三30歲才結婚，與老婆原本不打算生小孩，卻因為日期算錯，「老天給了我一個小孩，生下來夫妻倆為了小孩教育花了很多精神，但看著女兒一天天長大，卻也算是甜蜜的負擔，沒戲拍的時候便會多陪陪女兒。」去年一整年他在大陸拍戲，期間只回台2趟，共計15天，他在大陸拍戲時最怕就是回到飯店裡，面對冷冰冰的房間就會想起女兒，每次視訊完後就會很難過，常有股衝動想買機票飛回家。

管教不鬆懈

雖然只生一個女兒，但他對女兒的管教從不鬆懈，該打的時候就會打，絕不溺愛女兒，夫妻倆有共識贊成打罵教育，沒有所謂的黑臉與白臉，不對的地方就是要打。現在家庭少子化，家長對小孩都是有求必應，他則不這麼認為，他從女兒出生開始便教導她要有禮貌、懂規矩，看到鄰居叔叔、阿姨要打招呼，跟人講話要看著對方眼睛，在家吃飯不能看iPad，平常不能玩手機，只有假日才放行讓女兒玩1小時。

(中國時報)

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