ORIS禮讚生命之源

ORIS頌讚萊茵河的Source of Life「生命之源」限量表，不鏽鋼表帶款7萬元。（ORIS提供）

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中國時報
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ORIS與河川有著密切關係，Source of Life「生命之源」限量表有向品牌根源致敬的意義。（ORIS提供）
風格別具的表盒讓ORIS「生命之源」Source of Life限量表更添質感。（ORIS提供）

水，是生命的起源。隨著全球水源汙染嚴重、水資源的日益匱乏，水資源勢必將成為人類未來要面臨的生態課題。ORIS的Source of Life「生命之源」限量表，頌讚灌溉歐洲大河文明、孕育無數生命的萊茵河，扣緊全世界最關心的水資源主流話題。

限量腕表追溯品牌源頭

「生命之源」限量腕表是以ORIS的經典ORIS Aquis潛水表為延伸，表背飾有萊茵河流經歐洲6個國家的地圖，從瑞士阿爾卑斯山區海拔2343公尺的托馬湖，流經列支敦斯坦、奧地利、德國、法國、荷蘭等6個國家，最後注入北海，全長達1233公里，孕育無數生命，灌溉歐洲文明，全球限量2343只。

創立於1904年的ORIS與河川有著密切的關係，品牌發源地位於瑞士的Holstein小鎮，附近有一條名為Orisbach的小河，這也是ORIS品牌名稱的由來，ORIS不僅以這款「生命之源」限量腕表頌讚萊茵河，同時也有向品牌源頭致敬的意義。

「生命之源」限量表為Aquis系列，43.5mm不銹鋼表殼具防水功能30bar（300米)，鑲嵌灰色鎢鋼60分鐘計時器刻度的單向旋轉表圈，搭配兩種表帶，不鏽鋼表帶款售價7萬元，橡膠表帶款售價6萬5000元。

(中國時報)

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