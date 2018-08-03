台灣大攜手《與神同行》myVideo直播活動同歡

據官方資訊，《與神同行：最終審判》片中，3名陰間使者將帶領第49位「貴人」金秀鴻進行地獄審判，但同時發現人間有位家神，試圖把早該陽壽已盡的老人強留人間。陰間使者為了帶走該名老人，開始與家神展開激烈決鬥，而在這個過程之中，3名陰間使者也將揭露千年以前的前世之謎。（台灣大提供）

友善列印
中國時報
報導
myVideo用戶只要今（3日）中午12點前，上台灣大臉書粉絲團完成指定任務，就有機會獲得一票難求的《與神同行：最終審判》8月7日特映場雙人電影票。（台灣大提供）

曾創下台灣電影史上韓國電影最高票房紀錄，更榮登myVideo 2018上半年付費電影排行榜冠軍的《與神同行》，將推出續集《與神同行：最終審判》，台灣大不但取得獨家合作，更將於8月8日首映當天，在myVideo獨家開放預購《與神同行：最終審判》數位珍藏版，滿足影迷珍藏渴望。

新片預告 15萬人次爭睹

myVideo表示，《與神同行》人氣之高，曾帶動myVideo數位珍藏版銷量成長近4成，成績大幅領先其他OTT平台，因而獲片商青睞主動洽詢合作。為回應廣大影迷企盼，7月中旬myVideo APP及Facebook粉絲團特別搶先48小時，釋出《與神同行：最終審判》2分多鐘的獨家卡司預告，短短48小時內即吸引超過15萬人次觀看及超過3000人分享。

觀看前作 抽雙人電影券

8月5日下午6點起將全程直播《與神同行：最終審判》紅毯見面會，粉絲可於myVideo APP、「myVideo影音隨看」FB粉絲團或官方YouTube觀看巨星風采，為方便粉絲即刻掌握《與神同行：最終審判》現場直播最新訊息，myVideo也提供貼心服務，可透過私訊myVideo FB粉絲團，輸入「預約直播」，當myVideo直播開始，將透過FB私訊立即通知。

活動當天導演金容華、「江林公子」河正宇、「日值使者」朱智勛、「月值使者」金香起、「成造神」馬東石、「貴人」金東旭等都將出席，堪稱有史以來最豪華韓國電影訪台演員陣容！8月6日上午11點起的電影記者會，即使粉絲無法親臨現場，也能透過myVideo直播一睹導演及演員們的親民互動及第一手訪談內容。

為了回饋myVideo會員，即日起透過myVideo APP、電腦版、或凱擘大寬頻/台灣大寬頻機上盒觀看前作《與神同行》，還有機會抽到限量75組的《與神同行：最終審判》雙人電影交換券。

(中國時報)

美國超模秀新形象 佳麗寶掀時間… 百貨吸客關鍵字 獨家、首創

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。