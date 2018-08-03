百貨吸客關鍵字 獨家、首創

新光三越台北南西店一館B1由設計師陳瑞憲弟子陳顥操刀，以花卉和幾何圖形做天地對應設計，視覺效果鮮明。（郭家崴攝）

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中國時報
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新光三越台北南西店一館8F欣葉昨重新開幕，增加外賣櫃專區，招牌干貝菜脯、干貝XO醬，也有觀光客愛的欣葉食譜書。（欣葉提供）
新光三越skm pay昨上路，兼具支付、會員宣告、累點三合一功能。（新光三越提供）
比漾廣場董事長潘慧珍昨在Beautybar體驗彩妝，手持吧檯提供的粉紅香檳慶祝開幕。（比漾廣場提供）（飲酒過量 有害健康）

百貨的面貌和體驗服務愈來愈多元，打出「獨家」或「首創」力求特殊性和差異化。新光三越會員專屬的三合一行動支付skm pay昨首發上路，開店1小時全台超過5000人次綁定信用卡，成效超乎預期，獨家限量優惠的Apple AirPods、每日每店限量買一送一的ZAKUZAKU、MIOPANE都秒殺；趁父親節、七夕聚餐、購物，16日前綁定新光三越聯名卡，最高享8%禮券回饋。

新光三越台北南西店改裝成功帶動人潮，2周來一館施舒雅業績翻倍成長，吸引不少新客，也因6F有兒童館增加孕婦新客；3F少淑女裝多了配飾、精準選貨業績增5成。昨開幕的B1定調為質青選物店，集合Tiara Tiara Goods和SM2等日系服飾、雜貨選物店，引進全台獨家的Le Kiss、西區獨家的Benteau等8家飾品，原在二館的無印良品從120坪擴增為145坪，新增美保體驗櫃台與穿搭造型顧問、家具配置顧問，衣料6折、今（3日）全店結帳再9折；8F戶外休閒、運動、旅行針對全客層需求引進山頂鳥、山也行等6個品牌。

比漾廣場自營的Beautybar美人吧昨開幕，是全台首家開架式體驗彩妝店，複合benefit、MAKE UP FOR EVER、LANEIGE精選彩妝品，有專業彩妝及造型諮詢師提供妝髮客製化服務，讓主顧遊逛時可至吧檯休憩享用飲品，增加靠櫃頻率。（飲酒過量 有害健康）

(中國時報)

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