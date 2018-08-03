2018年08月03日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

去年售出5萬本的暢銷書《做工的人》，淺白寫實地描述營造工程工人們的辛苦生活，也讓作者林立青在工人之外，多了一個作家的身分。這一年來寫作讓他的生活大轉彎，版稅讓日子多了一點餘裕，可以暫時停下原本工地監工的工作，甚至照顧自己長年被勞力工作影響的健康。

離很近卻很遠的人生

如今林立青依舊會到工地打點零工，除了賺錢，還有另一層意義，「我發現如果我不跟工人接觸，我寫不出任何東西來。」他坦言，缺乏寫作靈感的時候，最好的解方就是實際出去繞一圈，回到真實的底層生活裡，「如今我知道憤怒無助於改變現實，但我沒辦法完全不靠憤怒來寫作。」

經過一年的發酵，這些憤怒帶著林立青認識工地周邊更多底層的故事，像是工人們去海產店遇到的酒促小姐，工程師上酒店認識的八大女孩，缺乏選擇下依賴藥酒、毒品與藥物才能維持生活的工人，與工人們接班的下一代。他寫故事，人們也樂意找他說故事，描述各自與他故事裡相似的人生，「這些故事其實離我很近，就在我的生活周遭，但在出書之前，我也不曉得的這些事的存在。」

例如新書《如此人生》中的〈夜間施工〉和〈度餘生〉。十餘年前，為了撐過長時間的加班和夜間施工修路，工人小林和小王逐漸依賴安非他命維持工作效率，打算每個月花幾千元買毒品，換取上萬元長時間加班工作的薪水，上癮後卻引來反效果。小王終究賠上了自己的生命，活下來的小林，多年後徘徊在戒毒門診和身心科門診間，卻開始依賴起戒毒用的「美沙酮」。

終於坦白用藥的細節

林立青語帶保留的表示，他認識其中主角的時間很長，卻是到出書後，對方才願意向他坦白用藥的細節，「這是一個我在第一本書沒有好好交代的故事。我那時覺得我沒有寫好，我只寫了有的工人需要，但我沒有寫到他們花了多少錢在毒品上、如何依賴毒品的細節。細節很重要。我也沒有寫到留下來的人，後來是如何生活。」

寫下來是給自己交代

一年來，《做工的人》持續引起討論。林立青表示，讀者對他的期待很多，也有很多人從學術或報導角度討論他的寫作，「但我不是學者，也不是記者，這樣期待我是不切實際的事。我寫作是對自己交代，不希望看到了卻什麼忙都幫不上的感覺。」

林立青坦言，「我其實不在意這些評價，只在意我的寫作會不會對筆下的人造成不好的影響。」如今他寫出來的每一篇故事，都會給其中的主角看，確定寫出這些故事不會影響到他們的生活，「有的人懶得看，我就用念的念給對方聽，用台語念也行，有時候才念沒多久，他們就說沒關係。」

(中國時報)