底層書寫 記下自己的故事

2018年08月03日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

林立青的口袋裡塞了一本筆記本，記錄著他遊走於工地、各個弱勢NGO組織聽到的故事，近來也開課教街友寫作，「現在台灣人愈來愈關心發生在社會各個角落的現實，我的書是運氣好，剛好在這個時間點出來。與其我來寫他們的故事，不如讓更多人有能力寫自己的故事。」

過去的底層書寫，多半是報導、社會學或人類學式的寫作。像是顧玉玲寫移工的《回家》、《我們》，魏明毅的人類學研究《靜寂工人：碼頭的日與夜》。《做工的人》的出版則帶出不同的視角，原本被採訪、被寫的人，自己也有機會成為書寫的人，將親身經歷的故事直接透過文字表達出來。

林立青表示，他之前參與NGO團體「人生百味」的活動，跟弱勢街賣者講課，教街友、街賣者自己書寫。從流水帳式的「今天吃了什麼」寫起，到後來有位街友寫下「天九牌粒粒都有血」，讓他印象深刻，「這樣的句子，如果不是身處其中的人，真的寫不出來。」

今年也還有一本《做鐵工的人》，作者是一位入行30餘年的鐵工師傅曾文昌，將自己如何成為工人的故事寫下。曾文昌描述自己由於家道中落，讀復興美工電子科，後來到鐵工廠工作，逐漸成為鐵工師傅。書中也描述他軍中的朋友原本以為鐵工不難做，自告奮勇來當鐵工工人，沒想到兩天就受不了炎熱天氣下炙熱的鐵皮。

除了本地工人的書寫，自2014年起，東南亞主題書店「燦爛時光」也舉辦「移民工文學獎」，今年是第4屆，有來自泰國、越南、菲律賓、印尼的移工以母語書寫投稿，再翻譯成中文評選，篇數高達553篇，反應出移民工在台灣生活的真實樣貌。

出版人傅月庵則表示，林立青的出現是偶然也是必然，「太陽花以來，年輕人更關心起台灣的問題，後來有很多的社會運動，像是弱勢、性別、環境，林立青是從這個脈絡下而生的。出版社和編輯也精準的看到了這樣的社會脈動。」

傅月庵表示，許多文青常常因為想太多無法書寫，「想太多就會裹足不前，無法行動，但林立青不是這樣，他很理直氣壯的，帶有使命感的把認為要寫的故事寫出來。」

(中國時報)