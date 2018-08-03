2018年08月03日 04:10 中國時報 本報訊

帶走一個時代的人：從李敖到周夢蝶作者／隱地出版社／爾雅爾雅出版社提供

問米作者／葛亮出版社／新經典文化新經典文化提供

帶走一個時代的人：從李敖到周夢蝶作者／隱地出版社／爾雅

作家亮軒形容隱地，作為出版人，他同時也是小說家、散文家、詩人、評論家。在爾雅出版的八百種書當中，至少每年還有作品一至二種，隨筆、散文、評論、小說、現代詩……幾乎涉足了所有的文學類型。而且，每一種書都參與校對。

本書副標題「從李敖到周夢蝶」，他們可說是來自兩個星球的人，生命光景也大不相同，可是同樣都是愛書人，最重要的都是台灣文壇的特立人物。從李敖辭世，隱地寫了一篇〈帶走一個時代的人〉，引發陸陸續續的寫人寫書寫感懷，一篇篇的文字因而誕生，也讓本書除了文壇，還遍及影壇和歌壇，內容多元且豐富。

■問米

作者／葛亮

出版社／新經典文化

葛亮出身書香門第：他的祖父是葛康俞，太舅公是陳獨秀，叔公是鄧稼先。但他一直對文學存有敬畏之心，一直到香港才寫下第一部作品。他認為，「一直以來，太過激烈的東西，不是我所欣賞的。最動人肺腑的，是人之常情。再濃厚的小說說到最後，感動我們的，往往是極其細微的東西。」

本書收錄的七篇小說，在懸疑外衣下都有一副日常的骨骼血肉，他們是浪跡越南的通靈師，是落拓不得志的音樂教師，是青春不再的旅社女主人，是不期而至的謎樣少年……他們平凡，甚或卑微得不值一顧，在城市的一角平淡過活，卻終不免為命運所擺弄。他們是一群受命運試探的人，無端背負無以承擔的巨大祕密，與現實膠著，他們試圖掙脫宿命的鎖鏈，卻步步將自己推向無底的黑暗深淵。

■負子獸

作者／潘家欣

出版社／逗點文創結社

詩人潘家欣說：「生孩子前，我雕塑的是作品，生孩子後，我雕塑的是自己。」

從初入社會對一切好奇、古靈精怪的《妖獸》，到被社會種種所傷透以致冷眼旁觀的《失語獸》，作者在懷孕生子後，觀察視角日漸「貼地」，她以最深情的口吻，訴說起一尾妖獸如何負起另一隻小獸的生命故事：從懷孕到生育，從曖昧的共生關係到母子之間必須切割出來的個體界線，探討每一生命的本質。

5封書信＋蘑菇日記＋12首新詩，完整勾勒作者身為新手母親的生命歷程。

(中國時報)