2018年08月04日 04:10 中國時報 張伊珊 ／綜合報導 楊佳穎、李宜秦、／綜合報導

大陸配偶與外籍配偶差別待遇

民進黨立委蔡易餘在臉書貼文，怒嗆「我們把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦！！」引發軒然大波。立委林麗蟬痛批，如此公然發表歧視陸配言論、企圖挑撥族群議題之行為，要給予最嚴厲譴責，蔡易餘應收回不當言論、向全體國人致歉。

民進黨打臉 表達不認同

新住民發展協會理事長徐春鶯痛罵「蔡易餘根本是製造族群對立、撕裂族群的劊子手，堪稱立委中的敗類」。面對民怨四起，行政院與民進黨中央緊急滅火，表達不認同的立場。但人在海外的蔡易餘依舊炮火四射，堅稱「歐美先進國家在對來自不友善國家的移民，也是施予差別待遇。」

國民黨台北市長參選人丁守中日前主張，陸、外配應權利平等，呼籲政府面對公民權要有同一標準；沒想到蔡易餘回嗆，「中國從最近東亞青還是航線代碼一事處處打壓台灣，我們把陸配和外配做差別待遇，剛剛好而已啦！」

選前喊口號 選後丟誠信

「陸配和外配差別待遇」一席話惹議，蔡易餘個人臉書這篇PO文，也立即引來網友留友回嗆，有網友留言說，「你長這樣也只能說是剛好而已拉，難怪交不到女朋友」，更有不滿民眾留言「外配是次等公民就對了」、「有人瞧不起陸配的票。」

身兼國民黨新住民工作委員會主委的林麗蟬指出，台灣社會長期以來，不分你我共同致力於弭平族群爭議、促進多元文化社會發展，期盼將這塊土地提升成一個更平和美好的境界；且民進黨主席蔡英文今年3月曾表示，落實族群平等、支持多元文化，是民進黨長期以來的施政目標及基本價值，每位新住民朋友都是台灣社會推動政策的重要力量。

林麗蟬進一步說，蔡易餘選前也曾舉辦記者會，並提及綠豆加薏仁取諧音「綠豆嘉義人」，象徵來自不同國家階層的新住民姊妹，都是「嘉義人、家己人」的意思；而無論是蔡英文的致詞或蔡易餘的選前言論，似乎仍依稀在耳，「怎麼一夕之間全變了調？」

立委痛批 把人權政治化

林麗蟬表示，陸配不僅是台灣媳婦，更是台灣孩子的母親，政治議題與人民的平權問題不應混為一談；且目前在台灣生活的陸配有35萬餘人，這35萬人當中，沒有任何一人是對岸政策的主導決策者，「為什麼要拿這35萬人的權益問題，來抵制對岸的政治性舉動？」

林麗蟬也強調，身為中央民意代表，應盡力維護中華民國最寶貴的民主自由價值，而不是挑起族群爭議、分化彼此，企圖激起對立；面對蔡易餘如此歧視言論，除發表最嚴厲的譴責外，也氣憤、心痛及不齒，呼籲蔡易餘儘速收回歧視言論，並向全體國人致歉。

(中國時報)