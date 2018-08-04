小英自豪 台經濟成長率超越南韓

蔡英文總統3日出席民進黨舉行的台北市長和市議員參選人授旗誓師大會，下午前往宜蘭慈雲寺參拜，她表示台灣經濟成長率已經連續4季超過3％，比南韓還好。（趙雙傑攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導
亞洲四小龍近年經濟成長率一覽表

蔡英文總統3日到宜蘭縣輔選，大力吹捧民進黨政府執政後帶來的經濟成長成果，蔡總統強調，她上任2年來，台灣經濟成長率不斷進步，現在的經濟相當不錯，從去年下半年到今年上半年，連續4季經濟成長率都超過3％，台灣現在的經濟成長率甚至超越南韓，台灣經濟已不是亞洲四小龍之末。

蔡總統昨下午前往宜蘭，先到五結鄉利澤工業區與工商及農漁會團體座談，再到宜蘭市慈雲寺參拜，最後抵達剛開幕的壯圍旅遊服務園區參觀。

吹捧施政成績 非四小龍之末

蔡總統在慈雲寺致詞時表示，選舉不是來討選票，是來向鄉親報告施政成績。蔡總統說，她上任前1年，台灣的經濟成長率只有0.8％，就職前經濟成長率甚至是負的，當時有很多人質疑新政府上台，經濟成長率保1恐怕會有問題，結果2016年底的經濟成長率達到1.5％，不但保1還超過，去年執政後第2年仍繼續成長，經濟成長率達2.86％。

蔡總統說，今年第二季剛結束，從去年下半年到今年上半年共4季，每1季的經濟成長率都超過3％，還有人說台灣是四小龍之末，甚至排在四小龍之外，事實上，台灣現在的經濟成長率比韓國人更好。

不過，對於蔡總統自豪台灣經濟超越南韓，學者卻有不同解讀。文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸呼籲，蔡英文別沾沾自喜，要比就該「向前看齊」，與大陸經濟成長率6.8%相比。

比喻有失厚道 應看國民所得

杜紫宸分析，台灣經濟成長率領先南韓，主因是南韓受朝鮮情勢緊張，導致外資投資卻步，加上前總統朴槿惠親信干政的醜聞，拖累經濟成長率的表現；趁別人「火燒房子」時做比較，蔡英文的言論有失厚道。

經濟成長率與比較基期有關；不願具名的學者指出，蔡英文的比喻，好比期末考從20分進步到40分，表面上經濟成長率成長100%，但其實早被新加坡、香港、南韓「打趴」，因為經濟對人民有感，比的是「總成績」，即國民所得，韓國人均國民所得已超過2.8萬美元，台灣僅2.3萬美元慢慢爬，台韓差距愈拉愈大，而新加坡早是台灣2倍之多，香港也是遙遙領先台灣。

(中國時報)

顧：純網銀持股 可能放寬至4成

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。