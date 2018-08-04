反擊劉結一將出席通水儀式

2018年08月04日 04:10 中國時報 陳君碩 、 李金生 ／綜合報導 ／綜合報導

金門與泉州晉江通水，歷經5年以上，工程浩大。圖為從晉江圍頭碼頭遠眺金門，透過陸上及海上管線，兩地將在5日正式通水。（新華社）

金泉通水大事紀

金泉通水示意圖

金門與泉州晉江通水儀式明（5）日將在兩地同步舉行，在蔡政府提中央不派官員赴金門的同時，對岸國台辦主任劉結一將親赴泉州參加。據悉，這是陸方看到蔡政府系列對抗性回應後臨時決定，由劉結一親自出馬反擊。

回應蔡政府 親赴泉州坐鎮

大陸涉台高層證實，劉結一將出席5日通水儀式。據知，6、7月雙方協商時，劉並未打算出席，是近日引起輿論爭議，同時看到陸委會對抗性回應後，劉才決定親赴泉州。消息一出，福建當地台辦官員有些措手不及；國台辦近日對此都保持沉默，或等劉結一出席一次反擊。

金門縣夾在兩岸之間，兩岸雙方也暗自角力。知情人士透露，移民署、陸委會等經聯審會議，昨正式否決金門縣副縣長吳成典、參議翁自保赴泉州申請案，僅3位前縣長及10數位議員前往；陸方也拒絕民進黨議員陳滄江入境。

民進黨議員 遭陸拒絕入境

至於金門通水儀式陸方出席人員，知情人士說，大陸最早擬派福建台辦官員，在金門遭陸委會勸說後，擬改水利廳技術官僚參與，如今可能只派供水公司代表，且採落地簽。知情者研判，若用落地簽，到金門後應會被移民署提醒只能「路過」和觀禮，不能上台致詞或介紹，若違規日後赴台會受阻礙。

通水試運轉進入最後階段，金門縣自來水廠表示，原先一些技術問題已改善，預計明日引水儀式後，全面注管通水作業，鄉親即可喝到等了20年的大陸水。

試運轉至今 引入5萬噸水

縣自來水廠指出，5月中開始海底管線試運轉後已具備通水能力，試運轉至今估計已有5萬噸晉江水，進入田埔受水池。

廠長許正芳說，大陸水質穩定良好，有些甚至接近金門經過濾處理後的清水，包括主要檢視標準之一的總溶解固體含量在內，整體狀況讓人滿意。

許正芳表示，5日引水儀式後，晉江水就將全面從田埔受水池注管進清水池，再與「金門水」混一起，通管分送用戶。當地已有民眾準備乾淨水瓶，將在明天參加儀式後，在田埔裝入自來水留作紀念。

(中國時報)