新聞透視－愛台灣大比拚 陸先馳得點

2018年08月04日 04:10 中國時報 羅印冲

正當蔡政府極力淡化金泉通水官方色彩，陸方決定由國台辦主任劉結一赴福建參加通水儀式，北京反向操作，凸顯我方小家子氣，兩岸展現不同格局，高下立判。通水本是民生議題，我方以此作為反制陸方籌碼，金門民眾情何以堪？兩岸已進入三黨比拚誰更愛台灣的制度競賽，爭取民心第一回合，大陸完勝。

金門自閩引水工程5日將在兩地啟用，由於陸委會阻擋，原本一樁兩岸喜事，只能各辦各的。我方理由是，大陸取消東亞青運主辦權，盼通水典禮延後。但金門堅持舉行，最後只好折衷為金閩各辦，我中央官員不出席，也禁大陸官員赴金。

劉結一出席，等於用行動為這項有利金門經濟民生建設背書，劉結一是否藉此場合，對蔡政府發表更強硬和針對性談話，是觀察民共未來互動重要指標。

反觀蔡政府，不僅陸委會、經濟部等中央官員將缺席通水活動，連金門副縣長吳成典原計畫赴泉州參加陸方通水儀式，都被擋下。不過擋得了現任官員，卻擋不住幾位前縣長及金門縣議員組團赴泉州，整個團約10餘人，對他們來說，金門民眾切身利益，比兩岸政治鬥爭更重要。

兩岸政府對待通水態度大不同，金門民眾必然憤怒。一是我政府竟將通水視為反制大陸一張牌，完全沒考慮陸方可能祭反制措施，衝擊目前供水計畫；二是金泉通水從規劃到施工再通水，歷經5年以上時間，這是兩岸攜手互助、邁向一家親重要見證，也是這項重大工程里程碑，舉辦通水儀式，向建設中所有貢獻者致敬，也是合情合理。

伴隨兩岸綜合實力變化，制度之爭下，兩岸三個主要政黨應彼此競爭，到底誰給人民更好生活，誰才是真正最愛台灣的政黨？從這回合來看，蔡政府拿民生議題回擊大陸，明顯策略錯誤，劉結一決定親自出席為金泉通水見證和背書，不讓蔡政府牽著鼻子走，奪回兩岸關係的話語權，用意十分明顯。

只能說，愛台灣、爭民心的第一回合，陸方完勝。

(中國時報)