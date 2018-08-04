金泉通水 圍頭新娘扮推手

2018年08月04日 04:10 中國時報 李宗衡／福州報導

福建供水給金門的管線出海口，位在晉江市的金井鎮圍頭村，這個面積不到5平方公里的小漁村，在2年前才獲「中國最美鄉村」稱號。但在60年前她卻飽受八二三炮戰之苦，落下5萬多枚金門打過來的炮彈，圍頭村也將47萬枚炮彈射往金門。

相距僅為5.2浬的金門與圍頭，曾經互相敵對、漫天烽火；如今，圍頭村肩負起重責大任，綿綿不斷的輸水管線引入金門，像是伸出和平之手，重新見證兩岸一家親，共飲一江水。

今日美麗的圍頭村，碉堡坑道、戰地風情依舊，但歷史已然翻開了新篇章。從過去的冤家，變成了親家。村民洪建才，當年八二三炮戰時，他還不到16歲，親手把一發發炮彈發射到金門，他也因炮戰被金門列入黑名單。上世紀90年代，兩岸關係和緩並開始貿易往來，1992年，他又親手把二女兒交給金門女婿，讓女兒成為圍頭村第一個嫁到金門的大陸新娘。

截至目前，圍頭村和台灣已有143對新人喜結連理，137位圍頭新娘嫁去台灣，而嫁到圍頭的台灣新娘也有6位。圍頭村所在的金井鎮，已有超過600戶兩岸姻親。時任立法院副院長的洪秀柱還曾為該村題字「兩岸通婚第一村」，一改昔日「海峽炮戰第一村」稱謂。

今年3月，當地發起「新時代、新女性、兩岸情」、圍頭新娘跨海共度三八婦女節活動現場，20多名從台灣專程趕來參與活動的圍頭新娘，與圍頭村100多名姊妹淘共同參與。每逢七夕，村裡會把圍頭新娘邀請回娘家，和嫁過來的台灣新娘一起熱鬧。圍頭新娘扮演著推動兩岸和平的重要角色，這次圍頭灣「金門供水工程」，據說就是圍頭新娘從中穿針引線幫了大忙。

(中國時報)