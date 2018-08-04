陸委會不放行 吳成典登陸受阻

2018年08月04日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

福建泉州晉江通水金門，是兩岸大事，金門縣府原規畫由副縣長吳成典、參議翁自保等人，以「小三通」赴對岸參加通水儀式，但昨確定遭陸委會、移民署打回票。倒是中央管不到的金門縣議會，將由副議長謝東龍帶領14人代表團，跨海見證兩岸歷史時刻，但唯一民進黨籍議員陳滄江，「照例」未獲准入境。

縣府和陸方以通水是「兩岸一家親，共飲一江水」，體現兩岸同胞血濃於水情感，最早規畫兩岸官員，包括省台辦、國台辦等涉台首長在金門舉辦通水儀式，後考量「陸方放水、我方接水」技術性問題，再改兩岸同時舉辦通水典禮，透過視訊同步進行。

但因陸委會一再有意見，原定6月中辦的通水儀式，因憂海峽論壇統戰意味而延期，未料敲定8月5日新日期，再因東亞青運事件，陸委會要求緩辦，打亂縣府規畫作業。

但縣府基於誠信，仍依規畫由副縣長吳成典及曾任縣自來水廠廠長的參議翁自保2人，向陸委會、內政部送件申請，但昨確定遭打回票，大陸行去不成。

吳成典有感而發表示，兩岸通水是「大事」、「喜事」，不宜過度政治化，否則就真是美中不足；縣府官員說，雖然申請案一如預期讓中央打回票，但至少讓陸方看到縣府努力，強調「兩岸往來要講信用！」

相對縣府的綁手綁腳，縣議會就自在許多。副議長謝東龍將帶9位議員和4位工作人員赴晉江參加通水儀式，不少人開心表示：「等這一刻很久了，看到出水一剎那，肯定會很激動！」但唯一民進黨籍議員陳滄江，則「照例」遭陸方拒絕入境。

(中國時報)