金門辦喜事 逾千鄉親見證歷史

2018年08月04日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

大陸通水金門，縣府以辦「喜事」心情、辦「大事」規格進行，連日來緊鑼密鼓籌備，雖然兩岸官員都不來，但當天估計有逾千鄉親，見證歷史時刻，規模較數月前準備的200人多出數倍。

連日來金門縣長陳福海下鄉跑行程，許多鄉親替他打氣。目前，引水儀式所在田埔受水池一帶，已由林務所趕工舖草皮和綠化美化，整體景觀煥然一新。當地居民開心說，「真的有夠讚！」 地處偏僻的田埔村，也因媒體報導而出名，最近前往「朝聖」打卡遊客明顯增多，讓平日寂靜的小村落多了幾分熱鬧。

陸委會日前要求緩辦儀，讓不少鄉親憤憤不平之餘，致電縣長室要求參加儀式。縣府考量民眾需求，決定從原先規畫以兩岸官員、歷任縣長、立委、民代及田埔一帶鄉親共200餘人規模，如今擴大至1000人以上。

金酒公司提早作業，推出兩岸通水限定版紀念酒700瓶外，當天將安排小朋友與長輩一起施放繫有「祝願卡」彰顯兩岸和平意義的氣球，同時將贈送到場民眾紀念杯和餐券，讓大家分享兩岸大事帶來的「喜氣」。

明天上午9時，以「願景啟動，夢想起飛」為主題的典禮將展開，10時兩岸準點通水，大約1小時半結束。縣府安排在昇恆昌舉辦紀念餐會，邀鄉鎮首長、民代和地方長老共飲「和平酒」。

（飲酒過量有害健康）

(中國時報)