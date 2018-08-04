一家人是緣分 沒資格嫌陸配

2018年08月04日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 程炳璋 、 張伊珊 ／綜合報導 ／綜合報導

「我家媳婦來自安徽省，嫁來生了2個可愛孩子，天還沒亮，就幫忙打理家裡牛肉湯生意，一年到頭擔心店裡太忙不敢要求回娘家，這款認真的媳婦上哪找？媳婦韌性強，我們沒資格嫌人家啦！」吳媽媽疼惜之情溢於言表，「每個人都是人生父母養，走在一起成為一家人是緣分，不應該分彼此。」

保健保也處處受限

吳先生13年前娶回大陸老婆小影，當時，全家人一度擔心好不好相處？「我們都說台語，她聽得懂嗎？能溝通嗎？」，儘管小影確實說得是字正腔圓普通話，偶爾還帶點鄉音，「聽得霧煞煞」，但習慣就好了。

他認為，陸配議題是政治人物挑起的話題，「娶回來，她就是這個家的一分子，管你是台灣、越南還是大陸來的。」他指出，政府對陸配確實不盡公平，之前他曾加盟超商，卻因妻子無法納入健保，處處受限，考量妻子謀職不易，夫妻決定攜手創業。吳媽媽說，兒媳每日天未亮就要起床備料，卻沒一句怨言，做得比誰都起勁，「平平台灣女孩可能捱不住苦。」

從大陸嫁來台14年的劉姓女子說，對蔡的言論感到失望，「民進黨沒有把陸配當成家人，我們嫁來就是一個大家庭，一起搞好台灣經濟不是很好嗎？一直搞分裂對台灣並沒好處。」

搞經濟勝過搞分裂

來自四川成都、居住台灣10餘年的林麗瓊，曾獲頒「新住民之光」，投入照顧服務員之列，面對陸配淪政治人物口中消費議題，她認為「既然要當『自己人』，更應一視同仁不是嗎？」

自己人應一視同仁

林麗瓊為愛相隨，嫁來台灣約12、3年，育有1子1女。她回想當時挺著大肚子入境，才沒被人誤以為是假結婚，但來台之後，不僅每月至少1次接受轄內警員「關心」，而且因未取得身分證，想外出工作卻四處碰壁。

林麗瓊「喜歡幫助別人」，婚後決定當照顧服務員工作，卻因服務機構為公家單位，內有「陸配需入籍10年」不成文規定，她只好另尋出路，改往私人機關服務。林麗瓊說，政府既然要當她們是「自己人」，更應一視同仁看待，尤其，現已一律稱為「新移民」，不解為何還先入為主，分別把陸配及外配標籤化。

(中國時報)