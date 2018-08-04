民進黨打臉不認同 政院忙切割

2018年08月04日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 楊孟立 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委蔡易餘一席「我們把陸配和外配差別待遇，剛剛好而已」言論惹議。民進黨發言人吳思瑤強調，民進黨無法認同此種說法，「所有在台灣努力生活、為台灣共同打拚的新住民，包含陸配都是我們的家人。」行政院也切割，這是個人意見。

吳思瑤強調，自蔡英文總統上任以來，即揭示將努力照顧所有在台新住民的生活所需，包括開放陸配在公家機關工作限制、開放陸配前婚姻子女在台生活、就學便利等，亦積極研擬放寬陸配報考各類技術考試限制、放寬陸配家屬來台探親資格限制等，皆是希望陸配在台灣的各項權益與生活能獲得更多的保障及便利。

此外，民進黨亦成立新住民事務委員會，希冀透過新住民委員的參與，能直接聽取包含陸配在內的所有不同國籍的新住民建議，作為與執政團隊之溝通平台與政策擬定參考。

對於東亞青運主辦權遭取消，蔡易餘把氣出在陸配身上，行政院發言人Kolas Yotaka表示，蔡易餘的發言是個人意見。Kolas說，她有看到蔡易餘是回應丁守中的意見，行政院不方便對個人意見回應。

不過蔡易餘再透過聲明表示，該篇發文遭斷章取義。他主要是提醒台北市的選民，丁守中不是誤入叢林的小白兔，在選舉期間提出這種沒有邏輯的政治支票，「選民應有智慧分辨，到底是誰在挑撥族群議題！」

蔡易餘堅持，面對大陸從未排除對台灣的軍事侵略，甚至外交、經濟、及近期東亞青運主辦權的打壓，「中國仍屬獨裁國家，與台灣民主憲政有本質上的差異，必須在參政權上予以限制」，取得身分證，其實就是公民權的取得，以及公民權利的享有，即使是歐美先進國家在對來自不友善國家的移民，也是施予差別待遇。蔡易餘主張，友善處理新住民權益。「憲法所保障的基本人權並非無限上綱，還須與國家安全取得適度的平衡。」倘若，要讓陸配大量且快速入籍，應考慮修法讓陸配必須比照外配，先放棄國籍，而非只放棄中國原籍（戶籍）證明！

(中國時報)